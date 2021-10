Autárquicas: Moreira agradece aos envolvidos no "importante" acordo com o PSD

O presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, que hoje tomou posse, agradeceu "a todos" os envolvidos no "importante" acordo de governação estabelecido com o PSD para criar a estabilidade que o Porto "merece e precisa".







JOSÉ COELHO/LUSA

"Obrigado a todos pelo acordo. Estou certo de que o Porto reconhece o vosso nobre gesto", afirmou Moreira, num discurso de 30 minutos, no Pavilhão Rosa Mota.Rui Moreira foi eleito presidente da Câmara Municipal do Porto pelo movimento independente Rui Moreira: Aqui Há Porto!, que conseguiu 40,72% dos votos, elegendo seis vereadores, não tendo conseguido reeditar a maioria absoluta conquistada nas autárquicas de 2017.Sem maioria absoluta, o movimento do independente Rui Moreira e o PSD estabeleceram um acordo de governação e acordaram medidas para os próximos quatro anos de mandato.Entre os envolvidos, Rui Moreira destacou o presidente do movimento, Francisco Ramos, dizendo ter sido com a sua "dedicação, honra e tato político" que, juntos, construíram este "importante" acordo de governação, permitindo criar a estabilidade que o Porto "merece e precisa".Além disso, o independente, que assume o seu terceiro e último mandato, agradeceu ao amigo e ao presidente cessante da Assembleia Municipal do Porto, Miguel Pereira Leite, que, perante o acordo, não se recandidatou ao cargo."A sua abnegação, responsabilidade e amor pelo Porto falou mais alto. Fica para a história como um extraordinário presidente da Assembleia Municipal e como um político capaz de, com desapego, se dedicar ao interesse da cidade", sublinhou.À Assembleia Municipal, o PSD apresentou Sebastião Feyo de Azevedo, antigo reitor da Universidade do Porto, como candidato a presidente da mesa, contando com o apoio já anunciado do movimento de Rui Moreira.O presidente da Câmara do Porto agraciou ainda o sentido de responsabilidade do presidente da Concelhia do PSD/Porto, Miguel Seabra, e do cabeça de lista do PSD, o vereador Vladimiro Feliz.A estabilidade governativa, alcançada com o PSD, é fiel à vontade expressa pelo povo do Porto, considerou."E não ponham em causa os méritos e as vantagens das soluções de governabilidade, vejam o que se passa hoje no país", ressalvou Moreira.No rol de agradecimentos, Moreira, tal como na noite das eleições autárquicas de setembro, recordou o "histórico" do PSD Miguel Veiga, que morreu em 2016."Lembrar-se-ão que, na noite das eleições, e não conhecendo a dimensão da vitória ou os posteriores desenvolvimentos, dediquei a vitória a Miguel Veiga. Hoje renovo o tributo, pois sei muito bem que ele defenderia e orgulhar-se-ia da solução que construímos", concluiu.Os agradecimentos pautaram o discurso de Moreira, que começou o mesmo com a palavra obrigado."E este meu obrigado, para além de um profundo sentimento de gratidão, é um inabalável compromisso de continuar ligado ao que nos une aqui hoje: o Porto", reforçou.