Autárquicas: António Capucho é candidato à Assembleia Municipal de Sintra

O ex-presidente da Câmara de Cascais António Capucho é o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Sintra, pela coligação Vamos Curar Sintra, liderada pelo médico e deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite.







Luís Manuel Neves/SÁBADO

O anúncio do regresso à política ativa de António Capucho foi feito, em comunicado, pela coligação liderada pelo PSD, mas constituída por outros cinco partidos e diversos independentes.Esta não é a primeira vez que o ex-vice-presidente e secretário-geral do PSD concorre à liderança da Assembleia Municipal de Sintra.Em 2013, Capucho foi apoiante do então independente Marco Almeida e "cumpriu o seu mandato na Assembleia Municipal até ao final", frisa a coligação.No comunicado, Capucho diz reconhecer em Ricardo Baptista Leite, atualmente deputado eleito pelo PSD, "elevadas qualidades pessoais e políticas", que o fazem acreditar que saberá "atacar os múltiplos problemas que o PS foi incapaz de resolver nos últimos oito anos em que esteve à frente das autarquias locais do concelho".António Capucho foi expulso do PSD em 2014, por ter apoiado a candidatura independente de Marco Almeida, em Sintra, nas autárquicas de 2013.Em setembro de 2019, antes das legislativas, o PSD anunciou que António Capucho iria regressar ao partido, referindo-se ao ex-presidente da Câmara de Cascais como um "militante histórico", que ajudou a fundar o PSD, em 1974.O antigo vice-presidente tinha anunciado a intenção de voltar ao PSD após a eleição de Rui Rio para presidente dos sociais-democratas.No entanto, a concelhia de Cascais aprovou por unanimidade um parecer desfavorável à sua readmissão no partido.António Capucho foi secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, ministro da Qualidade de Vida e ministro dos Assuntos Parlamentares e membro do Conselho de Estado.