Apreendidos 670 quilos de haxixe dispersos por praias de Albufeira e Silves

A Polícia Marítima apreendeu na quinta-feira mais de meia tonelada de haxixe acondicionado em 19 fardos, encontrados na zona de rebentação de várias praias de Albufeira e Silves, foi esta sexta-feira divulgado.







Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional refere que foram recebidos durante a tarde "sucessivos alertas" de populares a informar que se encontravam fardos no areal de diversas praias daqueles concelhos do distrito de Faro.Após o alerta, deslocaram-se ao local elementos da Polícia Marítima de Portimão e de Albufeira, que apreenderam, ao longo da tarde e noite de quinta-feira, 19 fardos de droga, num total de cerca de 670 quilos de haxixe.Durante a tarde, a Polícia Marítima começou por apreender dois fardos de droga, sendo depois detetados mais 15 fardos no areal de várias praias de Albufeira e Silves.A Polícia Marítima manteve a vigilância na orla costeira com especial naqueles concelhos, tendo detetado e apreendido durante a noite mais dois fardos de haxixe na zona de Albufeira."Os 19 fardos de haxixe apreendidos pela Polícia Marítima serão entregues à Polícia Judiciária, juntamente com o respetivo expediente", prossegue o comunicado.Os factos serão posteriormente enviados ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Portimão.