Avioneta larga dois fardos de haxixe junto à A26

No concelho de Ferreira do Alentejo, num local com pouca vegetação entre o nó da A2-Grândola Sul e a rotunda da Malhada Velha, uma avioneta que seguia em pleno voo largou um carregamento de dois fardos de haxixe junto à autoestrada 26.







No local, segundo avançou esta quinta-feira o Jornal de Notícias , estaria um grupo de traficantes, dentro de uma viatura, à espera do carregamento. O alerta foi dado por um condutor, que passava na altura do crime, pouco depois das 14 horas.A GNR terá mobilizado vários meios para o local de forma a tentar capturar os traficantes, que acabaram por fugir, e a mercadoria. Inicialmente, os criminosos seguiram para a Nacional 259, entrando depois no IC1, tendo ainda sido perseguidos pelas autoridades. De forma a estarem menos visiveis, acabaram por entrar em caminhos de terra batida e abandonaram a viatura e o carregamento de droga num monte, continuando a fugir a pé.De acordo com a TVI/CNN Portugal , a aeronave vinha do norte de África, tendo recebido permissão da Força Aérea para aterrar no aeródromo de Beja. Depois da descarga, o transporte aéreo acabou por desaparecer dos radares. Já no interior do automóvel as autoridades encontraram mais de uma dezena de fardos de haxixe.O tráfico de droga com recurso a aviões não é um método novo, mas não costuma ser habitual em Portugal, pelo que o caso foi entregue à Polícia Judiciária que se encontra a investigar.