Ana Lua Caiano edita novo álbum em novembro

"Devagar que a vida é curta" é o título do novo disco da artista portuguesa. Será editado a 6 de novembro pela alemã Glitterbeat Records, casa discográfica da banda turca-neerlandesa Altin Gun.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A cantora multi-instrumentista portuguesa Ana Lua Caiano vai editar um novo álbum, "Devagar que a vida é curta", a 6 de novembro, pela editora alemã Glitterbeat Records (casa discográfica da banda turca-neerlandesa Altin Gun, por exemplo), foi esta terça-feira anunciado.



Ana Lua Caiano vai dar sequência ao álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado, editado em 2024 Vítor Mota / Sábado

"Devagar que a vida é curta" é o segundo álbum de Ana Lua Caiano, depois de "Vou ficar neste quadrado", editado em 2024, tendo já sido divulgada a música "Uma vida a menos", que fala sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso.

Ana Lua Caiano, 27 anos, é uma artista que se inspira "num mosaico rico de influências, que inclui coro tradicional, música concreta, cantautores do período revolucionário dos anos 1970 em Portugal e ícones da música eletrónica, como Bjork e Laurie Anderson", descreve a editora Glitterbeat Records.

Num cruzamento entre música tradicional, folk e eletrónica, Ana Lua Caiano usa instrumentos como o adufe, o tambor ou o brinquinho da Madeira, mas também caixas de ritmos, teclado, sintetizadores ou 'loop stations' e letras ancoradas em preocupações sociais e do quotidiano.

Leia Também Ana Lua Caiano, um novo ritmo para a tradição

Com o anúncio da edição do novo álbum, Ana Lua Caiano tem já vários concertos marcados, nomeadamente a 06 de novembro, em Braga, no gnration, seguindo-se nesse mês passagem por Ovar (dia 13), Coimbra (dia 14), Viseu (dia 15), Tavira (dia 20) e Torres Vedras (dia 21).

A 21 de janeiro de 2027, Ana Lua Caiano apresentará o novo álbum no Lux, em Lisboa, e, no dia 28, na Casa da Música, no Porto.

A discografia de Ana Lua Caiano, artista que estudou piano clássico, coro, jazz, formação musical e design de comunicação, inclui ainda os EP "Cheguei tarde a ontem" (2022) e "Se dançar é só depois" (2023),