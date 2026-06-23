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Ana Lua Caiano edita novo álbum em novembro

LusaSÁBADO 12:56
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"Devagar que a vida é curta" é o título do novo disco da artista portuguesa. Será editado a 6 de novembro pela alemã Glitterbeat Records, casa discográfica da banda turca-neerlandesa Altin Gun.

A cantora multi-instrumentista portuguesa Ana Lua Caiano vai editar um novo álbum, "Devagar que a vida é curta", a 6 de novembro, pela editora alemã Glitterbeat Records (casa discográfica da banda turca-neerlandesa Altin Gun, por exemplo), foi esta terça-feira anunciado.

Ana Lua Caiano vai dar sequência ao álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado, editado em 2024
Ana Lua Caiano vai dar sequência ao álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado, editado em 2024 Vítor Mota / Sábado

"Devagar que a vida é curta" é o segundo álbum de Ana Lua Caiano, depois de "Vou ficar neste quadrado", editado em 2024, tendo já sido divulgada a música "Uma vida a menos", que fala sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso.

Ana Lua Caiano, 27 anos, é uma artista que se inspira "num mosaico rico de influências, que inclui coro tradicional, música concreta, cantautores do período revolucionário dos anos 1970 em Portugal e ícones da música eletrónica, como Bjork e Laurie Anderson", descreve a editora Glitterbeat Records.

Num cruzamento entre música tradicional, folk e eletrónica, Ana Lua Caiano usa instrumentos como o adufe, o tambor ou o brinquinho da Madeira, mas também caixas de ritmos, teclado, sintetizadores ou 'loop stations' e letras ancoradas em preocupações sociais e do quotidiano.

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Com o anúncio da edição do novo álbum, Ana Lua Caiano tem já vários concertos marcados, nomeadamente a 06 de novembro, em Braga, no gnration, seguindo-se nesse mês passagem por Ovar (dia 13), Coimbra (dia 14), Viseu (dia 15), Tavira (dia 20) e Torres Vedras (dia 21).

A 21 de janeiro de 2027, Ana Lua Caiano apresentará o novo álbum no Lux, em Lisboa, e, no dia 28, na Casa da Música, no Porto.

A discografia de Ana Lua Caiano, artista que estudou piano clássico, coro, jazz, formação musical e design de comunicação, inclui ainda os EP "Cheguei tarde a ontem" (2022) e "Se dançar é só depois" (2023),

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