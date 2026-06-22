Uma série para ver esta semana: 'Alice e Steve'

Disponível em Portugal na Disney+, a comédia dramática britânica criada por Sophie Goodhart tem seis episódios e junta Nicola Walker e Jemaine Clement.

Criada e escrita por Sophie Goodhart, a produção acompanha Alice, uma mulher que descobre que Steve, o seu melhor amigo de há 25 anos, começou uma relação com Izzy, a sua filha de 26 anos.

A partir desta situação, a série aborda as consequências dentro da família e da amizade entre Alice e Steve. A história passa por temas como lealdade, maternidade, desejo, ressentimento e limites afetivos, com um humor britânico assente em momentos constrangedores e em conflitos que crescem a partir de conversas difíceis.

O elenco é liderado por Nicola Walker, no papel de Alice, e Jemaine Clement, como Steve. Yali Topol Margalith interpreta Izzy, enquanto Joel Fry surge como Daniel, marido de Alice, e Marcia Warren como Val. Realizada por Tom Kingsley, Alice e Steve foi apresentada como uma comédia “anti-romântica”, ou “wrong-com”, sobre relações adultas que deixam de obedecer aos papéis esperados.