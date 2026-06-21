"Pão de Anjos": Patti Smith entre revelações e memórias de muitas vidas

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
No livro "Pão de Anjos", a autora de "Horses" viaja por histórias do passado, confissões artísticas, relações amorosas e descobertas transformadoras. Imperdível.
Quantas vidas tem uma vida? Muitas, diríamos. E a de Patti Smith prova bem esta afirmação. O seu primeiro livro em prosa, Apenas Miúdos (2011), retrata bem esse clima de criação, descoberta e transgressão, onde tudo seria possível. Agora, em Pão de Anjos (2026), há mais vidas e outro olhar. Mais íntimo, mais pessoal, mais dorido, mais reflexivo. E com uma revelação que fez com que a autora tivesse interrompido a sua escrita por dois anos. Mas lá iremos.