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"Pão de Anjos": Patti Smith entre revelações e memórias de muitas vidas

No livro "Pão de Anjos", a autora de "Horses" viaja por histórias do passado, confissões artísticas, relações amorosas e descobertas transformadoras. Imperdível.

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Nuno Miguel Guedes 21 de junho de 2026 às 18:00
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Escritora, cantora e compositora, hoje com 79 anos, Patti Smith publicou em 2025 este livro, que chegou em abril deste ano a Portugal
Escritora, cantora e compositora, hoje com 79 anos, Patti Smith publicou em 2025 este livro, que chegou em abril deste ano a Portugal Soledad Aznarez

Quantas vidas tem uma vida? Muitas, diríamos. E a de Patti Smith prova bem esta afirmação. O seu primeiro livro em prosa, Apenas Miúdos (2011), retrata bem esse clima de criação, descoberta e transgressão, onde tudo seria possível. Agora, em Pão de Anjos (2026), há mais vidas e outro olhar. Mais íntimo, mais pessoal, mais dorido, mais reflexivo. E com uma revelação que fez com que a autora tivesse interrompido a sua escrita por dois anos. Mas lá iremos.

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