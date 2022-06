Alemanha introduz passe de transportes a 9 euros/mês contra inflação

Os alemães dispõem a partir desta quarta-feira de um passe mensal para transportes públicos por apenas nove euros, parte de um pacote de medidas para responder ao aumento dos preços provocado pela guerra na Ucrânia.







REUTERS/Annegret Hilse

Além do desconto no acesso a transportes públicos e comboios regionais de todo o país, durante três meses, o governo alemão já tinha anunciado, no final de março, um benefício fiscal de 300 euros no IRS e uma redução no imposto sobre o combustível durante três meses.Os passes mensais a nove euros estão disponíveis nos meses de junho, julho e agosto e podem ser usados nos transportes públicos de todas as cidades do país, e também em comboios regionais. De fora ficam os comboios de longa distância da Deutsche Bahn ICE, Intercity e Eurocity.O governo alemão vai subsidiar os passes a preços reduzidos com 2,5 mil milhões de euros, mas os estados e municípios devem organizar a sua implementação de forma independente.O ministro dos transportes alemão, Volker Wissing, do partido liberal FDP que integra a coligação governamental com os Verdes e o Partido Social Democrata alemão (SPD), considerou que esta é uma "enorme oportunidade" para promover uma alternativa ao automóvel.Admitiu, ainda assim, que em algumas regiões, em alguns dias, os comboios e autocarros poderão circular cheios, o que vai exigir "paciência" e "nervos de aço".Muitas empresas de transporte já anunciaram comboios de reforço para os três meses. A Deutsche Bahn, por exemplo, quer usar 50 comboios adicionais e aumentar a equipa. Devem ser usados principalmente nas rotas turísticas para os mares do Norte e Báltico.Apesar disso, muitos especialistas estão céticos sobre se o reforço será suficiente.De acordo com um estudo revelado pela televisão pública ARD a 13 de maio, 44% dos entrevistados revelaram que pretendiam comprar o passe mensal. Já 53% assumiram ter pouco ou nenhum interesse.Até segunda-feira, inclusive, já tinham sido vendidos quase três milhões de bilhetes apenas pelos canais digitais da Deutsche Bahn.Os passes mensais normais nas cidades alemãs variam entre os 60 e os 100 euros.