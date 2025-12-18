Taça de Portugal: FC Porto elimina Famalicão e encontra Benfica nos 'quartos'

William Gomes, Victor Froholdt, Samu e Pepê marcaram os golos dos líderes da I Liga.

O FC Porto, vencedor de 20 edições da Taça de Portugal em futebol, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final da edição 2025/26, nos quais vai receber o Benfica, ao bater em casa o Famalicão por 4-1.



Jogadores do FC Porto festejam a vitória sobre o Famalicão na Taça de Portugal Tony Dias/Movephoto

William Gomes, aos seis minutos, Victor Froholdt, aos 38, Samu, aos 79, e Pepê, aos 89, marcaram os golos dos líderes da I Liga, enquanto Justin De Haas faturou, aos 13, para os forasteiros, restabelecendo, então, a igualdade.

Nos quartos de final, marcados para janeiro, o FC Porto junta-se a AVS, Benfica e Sporting, também da I Liga, e União de Leiria e Torreense, ambos da II Liga.