Maria de Jesus Rendeiro renunciou à herança do marido, de quem era única herdeira, em outubro do ano passado.

Viúva de João Rendeiro abdica da herança (e dívidas) do marido

Maria de Jesus Rendeiro, a viúva do banqueiro João Rendeiro, prescindiu da herança do marido numa declaração assinada a 8 de setembro no Cartório Notarial de Oeiras e entregue ao Tribunal da Relação de Lisboa, avançou a RTP.







João Rendeiro morreu com dívidas de quase 40 milhões de euros relacionadas com decisões judiciais que exigiam o pagamento de indemnizações ou coimas. Ao renunciar à herança, Maria de Jesus Rendeiro (a única herdeira) deixa de ser responsável pelas dívidas e indemnizações que o marido, condenado por três processos distintos, deixou por pagar.

A viúva está ainda a ser investigada pelo desvio das obras de arte que foram apreendidas, em vida, ao marido. Era a fiel depositária de quadros que foram arrestadas a Rendeiro e, no entender do tribunal, tinha conhecimento das falsificações e do desvio das obras.