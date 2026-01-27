Sábado – Pense por si

André rejeitado até pela filha

Sónia Bento
Sónia Bento 27 de janeiro de 2026 às 23:00

O irmão de Carlos III já não tem títulos nem mordomias, foi desterrado para uma casa modesta longe de Londres e agora a princesa Eugénia virou-lhe as costas

Na pior fase da sua vida, André Mountbatten-Windsor deixou de contar com o apoio da filha mais nova, Eugénia. Fontes próximas revelaram ao Daily Mail, que o ex-príncipe, que também foi duque de York, está “devastado” com este afastamento. Não houve Natal, não há visitas e nem sequer chamadas. O distanciamento é total.

