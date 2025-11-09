Sábado – Pense por si

Kim Kardashian fez o exame para entrar na Ordem dos Advogados, mas chumbou

A socialite candidatou-se, em 2018, a um programa de estágio de quatro anos num escritório de advocacia em São Francisco e desde ai que tem estudado e trabalhado para se tornar uma advogada.

A socialite norte-americana Kim Kardashian revelou no sábado que não passou no exame da Ordem dos Advogados da Califórnia e lamentou que a sua vida pessoal não esteja a ter o mesmo desfecho da sua mais recente série onde interpreta uma advogada “muito bem vestida”. 

“Bem...ainda não sou advogada, só interpreto uma advogada muito bem vestida na TV”, partilhou a empresária de 45 anos no seu Instagram. Apesar de só agora ter feito o anúncio, Kim Kardashian terá realizado o exame no final de julho tentando por fim à jornada de seis anos durante os quais trabalhou para se tornar advogada.  

O percalço não parece ter afastado a fundadora da SKIMS do seu objetivo final, uma vez que afirmou: “Continuo firme até passar no exame. Sem atalhos, sem desistir – apenas mais estudo e ainda mais determinação”. 

“Não alcançar a meta não é fracasso - é combustível. Eu estava tão perto de passar no exame e isso só me motiva ainda mais”, continuou.  

Quando se refere à sua advogada na ficção Kim Kardashian está a falar de Allura Grant em . A série, que estreou este mês, da Hulu continua a atrair espetadores apesar das críticas negativas. 

Os exames da Ordem dos Advogados da Califórnia são conhecidos por serem difíceis e alguns especialistas jurídicos referiram que é comum até os melhores alunos de Direito reprovam no exame. O rigoroso teste tem uma duração de dois dias e consiste em cinco questões de uma hora, uma prova prática de 90 minutos e 200 questões de escolha múltipla que diversas áreas do direito.  

A longa trajetória de Kim Kardashian para se tornar advogada, assim como grande parte da sua vida, não foi nada tradicional. Em vez de frequentar uma faculdade de Direito convencional, a socialite candidatou-se, em 2018, a um programa de estágio de quatro anos num escritório de advocacia em São Francisco.  

Robert Kardashian, falecido pai de Kim, era um advogado muito respeitado em Los Angeles e ficou famoso depois de ter feito parte da “equipa dos sonhos” de O.J. Simpson durante o julgamento do assassinato em 1995.  

O exame para a Ordem dos Advogados da Califórnia é feito duas vezes por ano pelo que Kim Kardashian terá mais oportunidades.  

