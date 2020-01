Foi num português quase perfeito que Pilar de Borbón, irmã mais velha do Rei de Espanha, Juan Carlos, falou com asobre a organização de solidariedade que apoia há 38 anos, o irmão e a família real. A infanta viveu em Portugal mais de 20 anos, durante o exílio dos pais. Pilar, que também é duquesa de Badajoz, tem uma relação muito próxima com o irmão, dois anos mais novo do que ela. Confessa que desde cedo sentiu a responsabilidade de irmã mais velha e que aos 4 anos percebeu que ele era especial e que iria ser a sua protectora. Formou-se em Enfermagem para ter uma profissão e dedicou quase quatro décadas à associação Nuevo Futuro, que em Espanha tem 140 lares para crianças com problemas sociais. Está de novo em Portugal para apoiar a associação portuguesa com o mesmo nome e promover a feira de solidariedade Rastrillo, que começa esta sexta-feira, 24, em Lisboa, na antiga FIL. Mãe de cinco filhos, e já com 70 anos, Pilar de Borbón vem a Portugal duas vezes por ano e aproveita sempre para matar saudades dos amigos que ainda tem cá.Aos 4 anos comecei a ter muita inveja do meu irmão, porque lhe vestiam umas fardas militares lindas. Com a mesma idade percebi que Deus me tinha posto na terra para o proteger. Percebi que havia algo de especial com o meu irmão, com 4 anos não se entende bem o que é, mas sabia-o. Temos sido muito amigos.Por dentro é uma família igual a todas as outras. As pessoas preferem é ver a fantasia.Sim. Costumo dizer que nunca nos reformamos de mãe. Já tenho os cinco filhos fora de casa, mas continuamos muito próximos. Estão sempre a ligar-me.Falo com ele uma vez por mês ao telefone, ele tem muito que fazer e eu também.Eram muito severos, mas muito próximos. Não admitiam tonterías e deram-nos aos quatro [infanta Margarida e Afonso, que morreu num acidente em Portugal aos 14 anos] uma direcção na vida, mas com liberdade pessoal. Nós sabíamos que a obrigação e o país estavam acima de tudo. Os meus pais ensinaram-nos que só se é alguém se se servir o país, se não não há razão de ser. Foi assim que fui educada. Outra base era o desporto. Era muito importante na formação e para as crianças gastarem energia de forma positiva e não fazerem asneiras.Sim, passei cá a minha vida inteira. Portugal é a minha terra e Espanha o meu país. O local onde crescemos é onde nos sentimos cómodos. Acolheram-nos de braços abertos. Vivíamos no Estoril, onde conheci imensa gente. Recordo-me bem dos gelados Santini, que só podíamos comer uma vez por semana. Só não gosto da água fria do mar.Formei-me cá em Enfermagem e recordo-me de que não tinha tempo para ir almoçar a casa. E como ir todos os dias a restaurantes era caro, ia almoçar à casa dos sogros da Maria d’El Mar, duques de Palmela. Era agradável estar numa família que conhecia.Desde os 5 anos. Queria ter uma profissão.Nem pensei nisso. O casamento foi nos Jerónimos e o copo-d’água no hotel Estoril Sol. Casei-me em Portugal, mas com um espanhol [Luis Gómez-Acebo]. Conheci-o em Espanha, num almoço organizado pelo meu irmão.A maneira de ser. Os espanhóis são mais enérgicos e interventivos. A atitude dos portugueses mudou, estão mais optimistas.Há 38 anos. A Nuevo Futuro era muito moderna na época, porque mudámos o tratamento das crianças. Em vez de morarem em orfanatos passaram a viver num ambiente mais familiar, já que em cada lar da Nuevo Futuro moram seis ou sete crianças. Nos orfanatos havia miúdos que nunca tinham tido colo, pois isso não é possível em locais com 600 crianças.Sim. Só em Espanha, actualmente temos 140 lares. A noção foi completamente revolucionária e hoje já nos imitam. Mas continuamos a inovar. Por exemplo, temos três unidades psiquiátricas para crianças.É uma feira divertida, que dura dez dias e realiza-se em várias cidades espanholas. Temos mil voluntários a trabalhar connosco. Tornou-se um ponto de encontro. Recordo-me de que na primeira vez, a feira El Rastrillo foi feita numa garagem com dez pavilhões. É uma feira muito importante para nós, porque em Espanha o Estado participa em 60% dos gastos com uma criança [em Portugal é 40%] o resto temos nós que conseguir.Sempre gostei de crianças. Mas nunca vou ver as crianças.Estas crianças já estão bastante marcadas pela sociedade e os lares onde moram são casas normais, em prédios, e ninguém sabe que não são uma família. Ir vê-las era evitar que se integrassem, ia chamar demasiado a atenção. Tirar uma fotografia a dar beijinhos, acho horrível, porque é expor as crianças e tirar-lhes dignidade.Fui uma vez a Sevilha e adorei. Lembro-me de um rapaz de 16 anos que não queria fazer a barba e dizia que só a fazia se fosse com uma máquina Philips. Achei tanta graça que lhe comprei a máquina. Ele escreveu-me a agradecer e disse que nunca ninguém lhe tinha oferecido uma prenda assim. Fiquei muito emocionada com a carta.Várias senhoras portuguesas visitaram-nos, como Maria d’El Mar Tornos y Zubiria, uma das fundadoras, e disseram que gostavam do sistema. E começaram com o projecto em Portugal. O primeiro lar foi feito com ajuda espanhola. Mas nove anos depois tem cinco lares em Lisboa e um no Porto. A Nuevo Futuro existe em vários países nos três continentes. Mas todos funcionam autonomamente.