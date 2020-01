Morreu Pilar de Borbón, irmã do rei espanhol emérito

duquesa de Badajoz e infanta da Espanha faleceu aos 83 anos, avança o jornal espanhol El País.

rei Juan Carlos s





María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón

Foi enfermeira de profissão

e fluente em várias línguas, incluindo português, inglês, francês e o italiano. Teve cinco filhos.





Morreu Pilar de Borbón , irmã do rei emérito de Espanha . AA irmão mais velha doofria de cancro do cólon e tinha sido internada no passado domingo, 5 de janeiro. Tinha confirmado o diagnóstico de cancro em maio de 2019. O seu estado de saúde foi tornado público apenas poucos dias depois de o irmão ter anunciado a sua retirada da vida pública, aos 81 anos.nasceu enquanto a sua família estava exilada em Cannes, devido à Guerra Cívil, e cresceu no Estoril, onde ficou 21 anos, altura em que entrou pela primeira vez no seu país.Chegou a ser condecorada pelo Governo português depois do auxílio que prestou quando ruiu o teto dos alpendres da estação ferroviária do Cais do Sodré, na capital portuguesa. Na altura era enfermeira no hospital dos Capuchos. No desastre morreram 49 pessoas e vários feridos receberam o auxílio da infanta espanhola.