Timothée Chalamet e EsDeekid fazem colaboração depois de especulações sobre serem a mesma pessoa

Depois de meses de especulação de que o rapper EsDeekid era na verdade Timothée Chalamet, ambos colaboraram numa música onde o ator faz referência ao seu filme recente e à sua parceira, Kylie Jenner.

Há alguns meses a internet começou a especular sobre a identidade do misterioso rapper inglês EsDeeKid, que aparece sempre com o rosto coberto por uma balaclava. A semelhança entre os olhos do artista com os do ator Timothée Chalamet alimentaram rumores de que se tratava mesmo do protagonista da trilogia de Dennis Villeneuve, baseado no livro de Frank Herbert com o mesmo nome, Duna. O passado de Chalamet reforçou ainda mais as teorias, já que o ator de XX anos chegou a fazer rap com o nome artístico Timmy Tim.



Timothée Chalamet colabora com EsDeeKid AP

Recentemente, enquanto promovia o seu mais recente filme Marty Supreme, Chalamet, questionado no programa de rádio britânico Heart Breakfast sobre a identidade de EsDeeKid e uma possível ligação ao rapper, preferiu deixar a dúvida no ar. “Tenho duas palavras sobre isso”, disse, “tudo será revelado no momento certo”. E foi.

O mais recente tema do rapper em colaboração com o ator franco americano “4 Raws (remix)”, acompanhado por um videoclipe, fez furor e contou com mais de um milhão de visualizações em menos de 24 horas. Na música Chalamet faz referência a Marty Supreme, um filme sobre Marty Mauser, um jovem tenista de mesa ambicioso e pronto para fazer tudo em prol do seu sonho, assim como a sua vida amorosa e participação em filmes aclamados.

Na letra, “Desde 2017 que estou a viver o sonho / Estou a ganhar dinheiro/ É Marty Supreme, é Marty Supreme”, Chalamet relembra o sucesso que alcançou após protagonizar o filme Chama-me pelo teu nome de 2017 e menciona o filme de Josh Safdie. Mais à frente faz uma referência à sua parceira, a empresária e personalidade de internet Kylie Jenner, cujo património foi estimado em mil milhão de dólares em 2019 pela Forbes, “A minha miúda tem mil milhões”.

Por fim, refere-se a Paul Atreides, a sua personagem em Duna. “Vivo em Arrakis e Mordor”, Arrakis é um planeta fictício da obra Duna e Mordor é uma região da 'Terra Média' de J.R.R Tolkien, da série O Senhor dos Anéis, que serviu de inspiração para os livros de Frank Herbert. E fala da sua interpretação enquanto Rei Henrique V de Inglaterra no filme O Rei de 2019, “Vivo como um rei com a minha espada desembainhada”.