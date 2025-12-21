Após AVC sofrido em Bragança Joaquim Monchique já voltou para Lisboa e está "bem e orientado"

Depois de ter sofrido um AVC na noite deste sábado, 20 de dezembro, no final de mais uma apresentação da peça ‘Lar Doce Lar’, no Teatro Municipal de Bragança, Joaquim Monchique, de 57 anos de idade, já regressou a Lisboa.

O ator foi assistido no sábado à noite numa unidade de saúde local mas, entretanto, já regressou à capital. Encontra-se agora num hospital CUF de Lisboa, revela a SIC. De acordo com a estação de Paço de Arcos, Joaquim Monchique "está bem e orientado" e sofreu um "AVC ligeiro". Agora seguirá com os tratamentos no hospital onde habitualmente é seguido.

Importa recordar que ainda há um ano e meio Joaquim Monchique tinha sofrido um susto de saúde, tendo sido operado de urgência a duas hérnias depois de se sentir mal. Nos últimos tempos terá ainda feito vários tratamentos para combater problemas cardíacos.

Peça atualizada pelas 17h16.

