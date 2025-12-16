Sábado – Pense por si

Entrevistas

Timothée Chalamet: "Cada papel que tive a sorte de fazer, contagia-me na vida real"

Jenny Davis / The Interview People 23:00

O ator americano é apontado como forte candidato ao primeiro oscar pela interpretação em Marty Supreme, depois de já ter sido nomeado em A Complete Unknown e Call Me By My Name. À terceira será de vez?

Estrela quente de Hollywood, Timothée Chalamet está bem posicionado como favorito ao óscar de melhor ator na 98.ª edição dos prémios da Academia, pela sua interpretação de uma estrela de ténis de mesa em Marty Supreme. O ator já foi nomeado pelas interpretações de Bob Dylan em A Complete Unknown’ [2025] e de Elio Perlman em Call Me By My Name [2018]. Na edição do próximo ano, estará lado a lado com George Clooney [Jay Kelly], Ethan Hawke [Blue Moon], Leonardo DiCaprio [One Battle After Another -  Batalha Atrás de Batalha], Wagner Moura [O Agente Secreto] e Jesse Plemons [Bugonia].

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

Germano Almeida
Germano Almeida

Adeus, América

Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.

Menu shortcuts

Timothée Chalamet: "Cada papel que tive a sorte de fazer, contagia-me na vida real"