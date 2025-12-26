Sábado – Pense por si

Social

Zé Lopes fala sobre ser chamado de caveira, rótulos e o peso dos padrões sociais

SÁBADO
SÁBADO 16:47
Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
As mais lidas

O apresentador confronta o bodyshaming, transformando o seu relato pessoal numa reflexão sobre uma cultura que reduz indivíduos a corpos.

Durante anos, o corpo de José Lopes foi visto como demasiado. Demasiado grande, demasiado visível, demasiado presente. Hoje, o comentário mudou de forma, mas não de intenção. Entre o “antes” e o “depois”, permanece a mesma vigilância: a ideia de que o corpo está sempre a ser avaliado, corrigido, interpretado. Num vídeo recente publicado nas suas redes sociais, o apresentador transformou a arena onde o chamam de “caveira” e “múmia” no seu palco, celebrando a diferença e assumindo o poder que sempre lhe pertenceu. Porque falar de corpo é falar de poder: quem pode ocupar espaço sem ser questionado e quem é permanentemente corrigido? Numa era em que o Ozempic domina as manchetes, o cyberbullying mantém-se - constante e como uma tendência muito mais antiga e enraizada.

Zé Lopes aborda padrões sociais e rótulos
Zé Lopes aborda padrões sociais e rótulos Duarte Roriz/Correio da Manhã

Leia mais na

Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

Menu shortcuts

Zé Lopes fala sobre ser chamado de caveira, rótulos e o peso dos padrões sociais