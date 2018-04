Continua a aventura de Madonna pela capital portuguesa. A cantora norte-americana foi ao Chafariz do Vinho, na Praça da Alegria, beber um vinho do Porto e documentou esta visita nas redes sociais.Numa publicação no Instagram, a "Rainha da Pop", escreveu: "Aquela vida de Lisboa... Sentada nos degraus do Chafariz da Mãe d'Água (água da fonte à frente)! À espera para ver um filme!" (em inglês: "That Lisbon Life........... Sitting on the steps of the Chafariz-da mae d ‘Agua (spring of the well head)! waiting to watch a film!).De seguida, partilhou também uma série de vídeos nas suas Insta Stories (publicações que desaparecem ao fim de 24 horas). Num desses vídeos escreve "à procura de água benta" e no outro diz que já a encontrou... num copo de vinho do Porto. "Obrigada", termina, em bom português.