Quem foram as "amigas íntimas" do duque de Edimburgo





Durante a longa vida de consorte da rainha de Inglaterra foi atribuída uma infindável lista de amantes ao príncipe Filipe – que morreu na passada sexta-feira, dia 9, a dois meses e um dia de completar 100 anos. O funeral realiza-se no sábado, 17, no castelo de Windsor. A verdade é que nunca existiram provas dos seus supostos romances e as próprias envolvidas negaram. O duque de Edimburgo, considerado um dos homens mais elegantes do mundo, até achava graça ao seu rótulo de Don Juan e sobre os rumores de infidelidades, dizia a Isabel II: "Por amor de Deus! Já paraste para pensar que nunca vou a lado nenhum sem que um segurança me acompanhe? Como poderia esconder uma coisa dessas?"