Bilionária norte-americana MacKenzie Scott doa 2,7 mil milhões de dólares

MacKenzie Scott, bilionária filantropa norte-americana, anunciou na terça-feira que doou 2,7 mil milhões de dólares (2,2 mil milhões de euros) a 286 organizações sem fins lucrativos.





Scott, ex-mulher do fundador da Amazon Jeff Bezos, afirmou em comunicado que ela e o seu marido, Dan Jewett, fizeram as doações como "sinal de confiança e incentivo" aos destinatários, mostrando-se preocupada com a crescente concentração de riqueza numa pequena proporção de indivíduos.Scott e Jewett trabalharam com uma equipa de investigadores e consultores de filantropia "para doar uma fortuna que foi possibilitada por sistemas que precisavam de mudança", referiu."Nesse esforço", disse ela, "somos regidos por uma crença humilde de que seria melhor se uma riqueza desproporcional não estivesse concentrada num pequeno número de mãos e que as soluções seriam mais bem projetadas e implementadas por outras pessoas".Em 2020, Scott fez dois anúncios surpresa semelhantes, doando USD 6 mil milhões (4,95 mil milhões de euros) para apoio no contexto da pandemia de covid-19, igualdade de género, faculdades e universidades afro-americanas.As 286 novas beneficiárias incluem organizações sem fins lucrativos "voltadas para o património", que trabalham em áreas há muito negligenciadas, e foram selecionadas a partir de um rigoroso processo de pesquisa e análise, disse Scott.