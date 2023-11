Shakira chega a acordo com Justiça espanhola sobre fraude fiscal

A cantora Shakira chegou a acordo com as autoridades espanholas para evitar um julgamento por fraude fiscal.







REUTERS/Albert Gea

A artista colombiana foi acusada de não pagar €14,5 milhões em impostos sobre o rendimento entre 2012 e 2014.Para chegar ao acordo que põe fim ao julgamento, a pena de prisão proposta para a cantora foi trocada por multas no valor de mais de €7,3 milhões. Segundo a imprensa espanhola, o acordo inclui três anos de prisão, mas não será cumprida por não ter antecedentes criminais.O julgamento durava há seis anos e ainda estavam previstas várias sessões com vista a ouvir 117 testemunhas. Segundo o El Mundo, na última semana, aquando da presença de Shakira em Espanha para os Grammy Latinos, foram intensificados os contactos com vista ao acordo.De acordo com a sua defesa, Shakira sente agora "a necessidade de dar prioridade à sua carreira e à sua estabilidade e à dos seus filhos". "Não me sentia pronta para enfrentar um julgamento e defender a minha inocência", adiantou. "Os meus advogados estavam convencidos em como ganharíamos. Mas depois de muitos anos de luta, tomei esta decisão. Tinha duas opções: continuar a lutar até ao final, pondo em causa a minha estabilidade e a dos meus filhos, deixar de fazer canções, álbuns e digressões, sem poder desfrutar da minha carreira e das coisas de que gosto, ou então parar, fechar e deixar para trás este capítulo da minha vida olhando para a frente".A cantora ainda tem outro processo em curso, tendo em conta os impostos de 2011. Por ser um processo administrativo, "é uma via com menos desgaste e exposição que a penal", apontam os seus advogados.Mas os seus problemas com a Justiça espanhola não terminam aqui: Shakira deverá procurar outro acordo judicial relativo a outra acusação de fraude, em que lhe é atribuída uma dívida de quase €7 milhões em impostos não pagos relativos a 2018.