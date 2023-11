Japão: Princesa Aiko pode chegar ao trono

Desde o fim do século XIX que o trono da monarquia mais antiga do mundo está vedado às mulheres, mas isso pode estar prestes a mudar. Aiko, a única filha do casal imperial japonês, tem a chamada lei sálica contra ela, mas o país quase inteiro a apoiá-la. Segundo a agência de notícias Kyodo News, mais de 80% dos japoneses querem que a princesa seja a herdeira – e não o tio, o príncipe Fumihito, irmão mais novo do imperador. A verdade é que não seria de todo inédito, já que a primeira governante conhecida do Japão foi uma mulher: a Rainha Himiko, no século III. E depois dela, pelo menos oito mulheres reinaram como imperatrizes no país.