Schumacher melhora e já vê corridas de F1 na televisão

A 29 de dezembro do ano passado fez cinco anos que Michael Schumacher sofreu um grave acidente enquanto esquiava em Méribel, na Suíça, que lhe provocou um derrame cerebral. O piloto alemão esteve quase seis meses em coma, até junho de 2014. Desde então o estado de saúde do campeão de F1 por sete vezes é um segredo zelosamente guardado pela família.

No último dia 3 de janeiro, Schumacher completou 50 anos e os seus seguidores imaginaram uma festa com ele prostrado numa cama sem a menor capacidade de se movimentar. No entanto, Jean Todt, que foi diretor da equipa técnica da Ferrari, na qual o piloto alemão triunfou, revelou agora alguns detalhes dos "progressos" de Schumacher numa entrevista à rádio Montecarlo: "Sou sempre cuidadoso com este tipo de declarações, mas posso dizer que vejo as corridas com Michael Schumacher na sua casa na Suíça. Ele está muito bem tratado e não se rende, continua a lutar".

As revelações de Todt combinam com as do arcebispo alemão Georg Gänswein, à revista Bunte, em novembro passado. Ele tinha visitado o piloto no verão de 2016: "Sente à sua volta gente que o ama, que se preocupa muito com ele, e graças a Deus que está protegido da curiosidade pública. Sentei-me em frente a ele, dei-lhe as mãos e olhei-o nos olhos".