As histórias das princesas árabes que tentaram fugir Haya da Jordânia, uma das mulheres do emir do Dubai, fugiu do seu emirado com os dois filhos e, segundo a imprensa britânica, vai iniciar-se o processo de divórcio. O casal tem a primeira audiência em tribunal a 30 de julho, em Londres, onde Haya se encontra com os filhos Zayed, de sete anos, e Al-Jalilla, de onze.

A princesa Haya bint al-Hussein, mulher do emir do Dubai e que fugiu do emirado, pediu uma ordem de proteção contra o casamento forçado no Supremo Tribunal de Inglaterra, em relação à sua filha.Haya tem 45 anos e é filha do antigo rei da Jordânia. Também se candidatou a uma ordem contra abusos, que a protege de assédio ou ameaças. Não é claro a quem é que a ordem se aplica, indica a agência Reuters.No Supremo Tribunal de Inglaterra e Gales, também pediu a definição de guarda de uma criança – o que quer dizer que uma criança é colocada sob tutela do Tribunal no que respeita a algumas decisões de monta.A ordem de proteção de casamento forçado ajuda se alguém alegar ter sido forçado a casar ou estiver num casamento forçado, segundo as definições legais do Direito britânico.Questionado sobre os procedimentos legais, um membro da embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Londres afirmou: "O governo dos Emirados não tenciona comentar alegações sobre as vidas privadas das pessoas."Os representantes do xeque não responderam a pedidos de comentários. O governo do Dubai não quis comentar "um assunto privado que está a ser resolvido no tribunal".O emir do Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tem 70 anos e também é vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Casou com a princesa em 2004, o que terá sido o seu sexto casamento. Tem mais de 20 crianças, de mulheres diferentes.A princesa Haya esteve presente em tribunal, ao contrário do xeque. Duas das mais famosas advogadas de Direito de Família do Reino Unido estão a defender os dois membros do casal.Haya abandonou o Dubai em maio, tendo fugido para Londres.