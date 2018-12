Cinco anos depois do acidente trágico que afastou Michael Schumacher , a condição do alemão é ainda um mistério. A família tem mantido a discrição no que toca à condição de saúde do antigo atleta.Esta segunda-feira, o jornal britânico Daily Mail avança novos dados sobre a condição em que o antigo piloto se encontra. De acordo com o mesmo, Schumacher não se encontra acamado nem sobrevive com a ajuda de apoio respiratório, mas necessita de "cuidados intensivos de enfermagem".

Um extenso relatório de um respeitado escritor de F1 revela que o piloto vive com a família próxima em sua casa.



Estes novos dados refutam relatos anteriores que sugeriam que Schumacher residia num hospital médico externo ou especializado na sua casa suíça.



O mesmo jornal afirma que os cuidados médicos rondam os 55 mil euros semanais.As mais recentes informações apontavam para o facto de Schumacher querer "desaparecer".