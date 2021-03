Sara Carbonero e Iker Casillas confirmam separação

"Uma decisão muito pensada." É desta forma que Iker Casillas e Sara Carbonero confirmam que estão separados, numa publicação conjunta nas redes sociais.







Instagram

O ex-futebolista e a jornalista pedem que se respeite a privacidade da família, "neste momento de mudança". Garantem que vão continuar a ser "pais dedicados" dos dois filhos que têm em comum. "A nossa prioridade é partilhar o bem-estar e a educação dos nossos filhos e protegê-los para que cresçam num ambiente estável e saudável."Sara Carbonero e Iker Casillas admitem agora que o amor que os uniu "toma caminhos diferentes", mas que continuam juntos na tarefa de serem pais.O casal estava junto há mais de dez anos. A relação tornou-se pública quando na final do Mundial de 2010, Casillas guarda-redes da seleção vencedora, deu um beijo na boca à jornalista Sara Carbonero que cobria o evento para a Telecinco.Os dois viveram no Porto, quando Casillas foi guarda-redes da equipa principal do FC Porto. Tanto Casillas como Sara têm enfrentado nos últimos anos desafios de saúde. O guarda-redes pôs um ponto final na carreira depois de sofrer um enfarte do miocárdio, em maio de 2019. Já a jornalista está numa batalha contra um cancro nos ovários, desde 2019, que já a levou a ser novamente operada este ano.