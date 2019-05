E prosseguiu, assegurando ainda não saber como será o futuro próximo: "Sinceramente, ainda não sei. Gosto de tratar as coisas quando o campeonato está fechado, quando posso pensar com tranquilidade. A questão financeira pesa sempre um bocado, temos uma carreira curta. Mas ficando aqui, vou sempre conseguir juntar dinheiro, não é uma questão financeira. É uma questão de sonhos por concretizar. Mas se a minha família não se sentir bem..."



Questionado pela apresentadora sobre propostas concretas, o capitão do Sporting não abriu o livro, revelando apenas que Premier League é a sua liga preferida. Cristina Ferreira insistiu no tema 'propostas', atirando que os clubes que estão interessados nele não serão do 'campeonato do Pinhalnovense', ao que Bruno Fernandes respondeu, entre risos: "Que eu saiba, o Pinhalnovense não fez qualquer proposta".



O internacional português revelou ainda que o seu ídolo de infância era "principalmente Ronaldinho, mas também Rui Costa e Deco", mas que "com o crescer e o aparecer do Cristiano [Ronaldo]", o jogador da Juventus se tornou a "principal referência".



Mais: a receber Bruno Fernandes ao lado de Cristina Ferreira estava o ator Miguel Costa que revelou que o jogador leonino vai ter um papel na novela "Alma e Coração", da SIC, a "fazer de craque".

Bruno Fernandes foi um dos convidados do programa de Cristina Ferreira, na SIC, desta terça-feira, e não escondeu que tem "sonhos por concretizar" na sua carreira."É uma escolha difícil, nunca sabemos o que irá acontecer. A minha ligação ao Sporting é muito forte e ficou ainda mais forte depois dos acontecimentos [em Alcochete] e de ter voltado. Significou muito a maneira como fui recebido, a paixão que as pessoas mostraram foi muito gratificante, e tentei corresponder ao máximo. Não sabemos o que pode acontecer se sair. Estou perto de casa, tenho a minha família, a minha filha pode crescer mais facilmente na escola, mas há sonhos por concretizar na minha cabeça e que gostaria de concretizar. Dói bastante, principalmente na final da Taça, ao subir as escadas e ver muita gente a pedir para ficar, que no ano passado estavam a chorar por tristeza e depois há a diferença de ver aquelas pessoas a chorar de alegria, a dizerem 'fica' e eu sem saber o futuro", assegurou no 'Programa da Cristina' onde esteve com a mulher, Ana, e a filha, Matilde.