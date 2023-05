Rui Oliveira: “O Cristina Talks é um evento preparado como os das seitas"

O apresentador e marido de Manuel Luís Goucha diz que aprecia o estilo do Presidente Marcelo e que Costa devia ter demitido Galamba. Conta que não gostou de ver Cristina Ferreira no Altice e jura que Maya não lhe lê as cartas.