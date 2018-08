Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, e Georgina Rodríguez, a namorada do jogador, estão de costas voltadas. Segundo o jornal espanhol ABC, tudo se deve às acções nas redes sociais de Dolores ao longo dos últimos dias: as duas estão em "guerra total".Primeiro, "gostou" de um comentário deixado no Instagram em que Georgina Rodriguez era chamada de "vaca". De seguida, fez o mesmo com um comentário de uma pessoa que escreveu que a jovem espanhola "só procura ficar com o dinheiro de CR7", indica o jornal.Há cerca de uma semana, também esteve a gostar de imagens de Irina Shayk, antiga namorada do filho.Devido às tensões que se acumulavam em Turim, Dolores decidiu abandonar a cidade italiana e rumar ao Funchal, Madeira, onde está o seu parceiro José Andrade A mãe de Cristiano Ronaldo criou o filho mais velho do jogador, Cristianinho. Agora, tem mais três netos: Alana Martina, filha de Georgina, e Eva e Mateo, os dois gémeos concebidos através de inseminação artificial.