Os advogados do actor norte-americano Brad Pitt consideram que Angelina Jolie é uma "mestre da manipulação" e "mentirosa" por dizer que Pitt não deu "nenhum apoio financeiro significativo" aos filhos. Desde que o casal se separou em Setembro de 2016, os advogados dos dois tem trocado acusações fortes.

Segundo o site americano TMZ, os advogados de Brad Pitt alegam que o actor pagou aproximadamente 7,7 milhões de euros nos últimos dois anos para cobrir as despesas com as crianças. Deu 6,8 milhões de euros para que Jolie pagasse a casa onde actualmente vive, e um milhão para a educação dos filhos.

Angelina Jolie tinha enviado documentos a acusar Brad Pitt de negligenciar a sua responsabilidade como pai. Citados na TMZ, os advogados consideram que este é "um esforço dissimulado para manipular a cobertura mediática" e que os documentos enviados ao juiz apenas "pediam que o processo de divórcio fosse rápido, para poder voltar a estar solteira".

Na opinião dos defensores do actor, os papéis enviados para o tribunal procuram "aumentar o conflito", alegando que a sua queixa em relação à falta de apoios para as crianças é falsa, e ela sabe disso.