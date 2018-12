Aos 46 anos, Sofia Vergara é uma atriz com sucesso na carreira e vida pessoal. Porém, trava uma guerra com o seu ex-noivo, Nick Loeb, devido a dois embriões fecundados e congelados enquanto estavam juntos.

Vergara pretende destruí-los, ao contrário de Loeb: o empresário quer mantê-los viáveis, para um dia ser pai através de uma barriga de aluguer.

Segundo o site espanhol ABC, Vergara e Loeb assinaram um acordo em como uma das partes não podia usar os embriões sem o consentimento da outra. Mas em 2015, um ano depois do fim do relacionamento, Loeb recorreu aos tribunais para os manter vivos.

Em Junho, Vergara perdeu os seus direitos quanto aos embriões. Os advogados da atriz não desistem, exigindo que o processo saia do estado do Louisiana para a Califórnia, indica o site TMZ. No Louisiana, os embriões são considerados pessoas jurídicas. Nick Loeb até criou nomes para eles: Isabela e Emma.