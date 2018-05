Richard Branson revelou que tem estado a receber treino para se tornar um astronauta e que espera que dentro de pouco tempo seja lançado para o espaço.O fundador e presidente da Virgin continua a tentar desenvolver a sua própria empresa espacial, a Virgin Galactic, e espera vir a ser dentro de em breve um dos primeiros turistas espaciais."Estamos a falar de uma questão de meses, nem sequer é de anos. Estão tempos entusiasmantes à nossa frente", disse o milionário à BBC 4, no programa You And Yours que será emitido na próxima segunda-feira.Eu tenho estado a fazer treino de astronauta, preparação física, centrifugação e outro treino para que o meu corpo consiga aguentar a pressão quando for para o espaço.