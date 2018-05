A conhecida artista que deu ao mundo o tema Dialectos de Ternura voltou com o "novo hit de Verão": O Verão é Nosso.

Maria Leal está de volta ao panorama musical português. Em conjunto com o artista Jaimão, a cantora portuguesa lançou esta quarta-feira o seu primeiro videoclip oficial com a música O Verão é Nosso, prometendo "bombar com o novo hit de Verão".



No vídeo que ilustra a canção, Maria Leal aparece de biquíni e em poses ousadas à beira de uma piscina, exibindo o seu corpo e dançando ao som do próprio tema.