Rapper Drake vai fazer pausa na música para cuidar da saúde

O rapper Drake anunciou que vai fazer uma paragem na sua carreira para tratar de problemas de saúde. "Preciso de me focar na minha saúde antes de mais", anunciou, na sexta-feira, num programa de rádio.





Tópicos Saúde Drake Música

O artista, que acabou de lançar o disco For All The Dogs, explicou que há anos sofre de problemas de estômago."Provavelmente não vou fazer música durante algum tempo", disse. Ao mesmo tempo que foram adiados, ainda sem data, vários concertos."Nem sei quanto um tempo significa. Pode ser um ano ou assim. Talvez um pouco mais", afirmou no seu programa Table For One. "Vou fechar a porta do estúdio por agora."Drake, de 36 anos, explicou que "há anos" tem tido "os mais loucos problemas de estômago". "Não é nada de preocupante, mas quero que as pessoas sejam saudáveis", acrescentou.Depois dos concertos em Toronto, a sua cidade natal, no Canadá, este fim de semana, Drake já adiou as restantes datas.