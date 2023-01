Valete: “O rapper de hoje é vazio”

As mais lidas GPS

Duas décadas de rimas, melodias e mordacidade desaguam em concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto, a 3 e 4 de fevereiro. A aclamação de Valete é a bandeira de um movimento e ele quer mostrá-la como trilho para o futuro.

Aperitivo, o mais recente EP, é um novo caminho musical no registo do rapper Pedro Catarino

Numa altura em que acaba de revelar um novo trabalho, Aperitivo, o primeiro conjunto organizado de canções desde Serviço Público, disco de 2006, Valete diz ser hoje um músico mais confiante. Não deixa de surpreender que o reconheça. Afinal, o rapper da Damaia, prezado pela eloquência, métrica, jogo de palavras e crueza, que no começo dos anos 2000 se afirmou no hip-hop português, é para muitos uma referência com passado intocável, imaculado, até. Mas não para ele.