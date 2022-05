Rainha Isabel II anda de buggy para contornar problemas de mobilidade

No início do mês, a Rainha Isabel II não compareceu na abertura do Parlamento por motivos de saúde e faltou às festas anuais do jardim real por enfrentar problemas de mobilidade.









A Casa Real já tinha informado que a agenda pública da monarca de 96 anos teria de ser reduzida mas esta segunda-feira, Isabel II, compareceu no evento Chelsea Flower Show, em Londres.Isabel II foi transportada num buggy, esteve ao lado da Princesa Beatriz e do seu seu marido, Edoardo Mapelli Mozzi, e recebeu a visita de Keith Weed, presidente da Royal Horticultural Society.