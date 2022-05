Príncipe Carlos substituiu a mãe pela primeira vez na abertura do parlamento

Por motivos de saúde relacionados com a mobilidade, a rainha Isabel II não esteve presente na cerimónia de abertura do parlamento, onde se define a agenda do governo.

A cerimónia de abertura do parlamento britânico aconteceu esta terça-feira sem a presença habitual da rainha Isabel II, ausente por motivos de saúde. O príncipe Carlos e o seu filho mais velho, William, substituíram a monarca no evento. No lugar da rainha estava a Coroa do Estado Imperial.