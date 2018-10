Tenista também abriu as instalações do seu centro desportivo a quem necessitar de abrigo. Pelo menos dez pessoas morreram devido às cheias.

Rafael Nadal foi um dos cidadãos de Maiorca, Espanha, que foi ajudar as vítimas das inundações que, até agora, mataram dez pessoas. O tenista, número um do circuito mundial, limpou as ruas em San Llorenç, uma das povoações devastadas pela força da água.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Rafa Nadal achicando agua en un taller mecánico de San Llorenç tras las inundaciones. La foto es de Jordi Cotrina. <a href="https://t.co/QxvgqsmUs8">pic.twitter.com/QxvgqsmUs8</a></p>— Rafael Plaza (@Rafael_Plaza) <a href="https://twitter.com/Rafael_Plaza/status/1050055988253024261?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de outubro de 2018</a></blockquote>

Nadal está afastado das competições de ténis devido a uma lesão no joelho direito. Natural de Maiorca, esteve cerca de duas horas a limpar ruas, de acordo com testemunhos presentes no Twitter. Mas não foi só a pôr mãos à obra que Nadal ajudou: o tenista abriu as instalações do seu centro de ténis para albergar quem precise.



"Hoje é um dia triste em Maiorca. As nossas maiores condolências aos familiares dos falecidos nas inundações de San LLorenç. Hoje voltamos a oferecer os quartos do Centro Desportivo Rafa Nadal e da Academia a todos os afectados que precisem de alojamento", lê-se na página de Twitter do centro do tenista.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Hoy es un día triste en Mallorca. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares de los fallecidos por las inundaciones de San Llorenç. Hoy volvemos a ofrecer las habitaciones del <a href="https://twitter.com/hashtag/RafaNadalSportsCentre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RafaNadalSportsCentre</a> y de la Academia para todos los afectados que necesiten alojamiento. <a href="https://t.co/h5TV17huS6">pic.twitter.com/h5TV17huS6</a></p>— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) <a href="https://twitter.com/rnadalacademy/status/1049928037565911041?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de outubro de 2018</a></blockquote>

