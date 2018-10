Na ocasião especial, Brooksbank escolheu o seu irmão, Thomas Brooksbank, como padrinho, e a princesa Eugénia pediu à sua irmã Beatrice, para ser a sua madrinha de casamento.



O casamento da filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson realiza-se no próximo dia 12 de Outubro.





Princess Eugenie has also shared this previously unreleased picture of her with her sister Princess Beatrice. As well as a picture of them as bridesmaids at the wedding of their former nanny. pic.twitter.com/vOaCRSq6ho