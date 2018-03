A imortalidade é o sonho mais antigo do Homem. Mas, enquanto ela não chega para os seres humanos, saiba que já é possível pelo menos para os seus animais de estimação. Pode até parecer ficção científica mas, na verdade, agora, o seu companheiro de quatro (ou de duas) patas pode manter-se vivo eternamente. Como? Através de um clone. Mas, se já está a pensar ver o seu Bobby ou a Pantufa em miniatura não se entusiasme demasiado. É que os animais clonados, apesar de partilharem os mesmos genes que aqueles que lhes deram origem, podem não ser exactamente iguais. São como gémeos idênticos e portanto podem ter características diferentes, como o padrão de cor do pêlo por exemplo. Outro entrave é o preço. Clonar este membro da família pode custar qualquer coisa como 41 mil euros (metade se for um gato).



Talvez por isso esta seja a última excentricidade adoptada pelas celebridades de Hollywood. Barbra Streisand revelou há uns dias que fez dois clones da sua cadela de raça Coton de Tuléar, chamada Samantha, depois de ela ter morrido no ano passado. Em entrevista à revista Variety, a actriz e cantora americana revelou que foi através de células retiradas da boca e do estômago do animal. É que mesmo depois da morte do animal, a clonagem ainda é possível.





Para o procedimento é preciso, em primeiro lugar, que um veterinário faça uma biopsia para extrair uma amostra de tecido do animal. Desta amostra são retiradas e multiplicadas células e depois é criado um embrião em laboratório. No passo seguinte, há um animal que serve de barriga de aluguer e que passa por um período de gestação normal até o clone nascer. Nos Estados Unidos, a clonagem de animais de estimação está tão na moda que até há empresas com lista de espera.Como a líder de mercado, Viagen que, apesar de não ter respondido às perguntas que a SÁBADO lhe fez, informou que cobra cerca de 41 mil euros pela clonagem de um cão, e 20 mil pela de um gato, que também clona cães e gatos doentes, ou com cancro, e que oferece a possibilidade de conservar o material genético dos animais de estimação para futuras clonagens.

Os mais difíceis de duplicar

A empresa começou por clonar gado, como ovelhas, porcos e até cavalos há mais de 15 anos. E só mais recentemente começou a fazer o mesmo com animais de estimação. Razão: os cães são mais difíceis de duplicar sobretudo porque o seu período de cio é mais limitado do que o das outras espécies e também porque os seus óvulos não são tão facilmente extraíveis como os dos porcos ou das vacas.



O primeiro animal de estimação a ser clonado foi um gato, que nasceu em 2001, na Texas A&M University, e não era exactamente igual à gata que lhe doou o seu material genético. Isto porque o padrão de cores do pêlo do animal é mais determinado pelo que acontece enquanto estão no útero do que pelos genes. Quatro anos mais tarde, nasceu Snuppy, o primeiro cão clonado do mundo, na Seoul National University.