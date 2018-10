Têm títulos e brasões mas podem viver em barcos e desenhar bonecos. O proprietário do famoso quadro vendido recentemente ao Museu da Arte Antiga cria vacas.

São 13 quilómetros que separam o quadro mais famoso do País do seu ex-proprietário. Na zona histórica de Carnide avista-se, à beira da estrada, um palácio cor-de-rosa do século XVIII. O jardim com painéis de azulejos de época estende-se até às imediações do Centro Comercial Colombo. O átrio é austero, com uma mesa pé-de-galo rodeada por quadros, um cadeirão e uma porta gradeada que dá acesso à zona arborizada. É nesta casa que vive Alexandre de Sousa de Arriaga e Cunha: o discreto aristocrata, de 54 anos, filho mais novo do 3.º conde de Carnide, que até Abril teve na sua posse a obra A Adoração dos Magos, de 1828, da autoria de Domingos António Sequeira.



Depois de 170 anos na mesma família, a obra-prima tem uma nova morada. Encontra-se em fase de restauro no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa. Em Julho, o cortejo dos Reis Magos a Belém sobe até ao terceiro piso do edifício para ser exposto ao público. "Foi o quadro que pertenceu à família dos Condes de Carnide", assevera à SÁBADO um antiquário, que pede anonimato. Um fidalgo de outro clã acrescenta que os titulares tinham "muito boa pintura" em casa.



A colecção privada tinha uma entusiasta na família: Maria Luísa de Sousa e Holstein Beck, mãe de Alexandre, falecida em 1996. "A senhora condessa falava muito de arte e tinha belíssimos quadros. Íamos muito a museus, inclusive ao de Arte Antiga", recorda à SÁBADO Miquelina André, visita regular da casa. A condessa não previra, decerto, que o seu Sequeira seria alvo de uma campanha sem precedentes, realizada pelo MNAA. Em seis meses, o museu recolheu 600 mil euros, entre 15.000 particulares e 200 empresas e escolas, para "pôr o Sequeira no Lugar Certo". O reforço da estrutura de madeira está a ser recuperado, após a obra ter sido exposta no átrio principal do museu a 21 de Maio.



Já o antigo proprietário mantém-se na sombra e recusou ser entrevistado pela SÁBADO, apesar de insistentes tentativas. "Tenho uma vida dedicada ao trabalho, com uma dose de anonimato e privacidade que me interessa preservar", respondeu por e-mail.

Na vizinhança todos o conhecem. Divorciado e com duas filhas, participa em reuniões da junta de freguesia de Carnide sobre requalificação da zona e às vezes vai à missa aos domingos. Sempre viveu no palácio – uma raridade hoje em dia para os aristocratas, obrigados a desfazerem-se destes imóveis por questões financeiras. Os seus ancestrais instalaram-se ali em 1793, então como família Street, de origem inglesa, e de quem descendem os Condes de Carnide. O primeiro título foi atribuído pelo rei Dom Carlos, em 1890, ao diplomata Guilherme Street de Arriaga Brum da Silveira e Cunha.



Alexandre herdou o palácio por morte do pai (o engenheiro agrónomo José Manuel Street de Arriaga e Cunha, 3.º Conde de Carnide), mas não o título nobiliárquico. Quem passou a 4.o Conde de Carnide foi o irmão mais velho, José Manuel, 59 anos, cumprindo a tradição aristocrática. O herdeiro mais novo ficou à frente de uma propriedade agro-pecuária em Sintra, o Casal de Quintanelas, comprada pelo progenitor em 1957. Dedica-se à exploração de vacas leiteiras, mas as contas de 2014 atingiram o vermelho, de acordo com um relatório financeiro consultado pela SÁBADO.



O que resta do espólio permanece em segredo. Nem um técnico da autarquia pôde vê-lo nos anos 90. "Depois da morte do conde [1992], tentei visitar o palácio como historiador mas nunca mo permitiram", conta à SÁBADO Carlos Inácio. Só em área envolvente, os Condes de Carnide tinham um vasto património. O centro comercial Colombo e o Hospital da Luz foram construídos nos terrenos deles, entretanto expropriados pela Câmara Municipal de Lisboa, segundo o mesmo responsável. Depois do 25 de Abril, parte do palácio foi emprestado à Câmara para o usar como escola primária. Em 1979, o pai de Alexandre doou-o à junta de freguesia que ali tem sede. "Antes de morrer teve a preocupação de falar comigo para saber se a doação tinha ficado regularizada", conta Maria Vilar, então presidente da junta.



A aristocracia actual não é visível mas existe –nem sempre de forma pacífica. Há quem esteja disposto a travar uma guerra de oito anos nos tribunais para ver reconhecido o nome precedido de "Dom" (caso do antiquário D. Vasco Teles da Gama, actual Conde de Cascais); e quem não dê tréguas ao pretendente à Coroa, D. Duarte Pio (Nuno da Câmara Pereira conseguiu em 2007 que o Supremo Tribunal de Justiça proibisse o Duque de Bragança de usar insígnias em mantos e loiça).



Para pertencer à hierarquia – que começa no titular de barão, seguindo-se o visconde, conde, marquês e duque – é preciso passar pelo crivo do Instituto da Nobreza, criado em 2004 para suceder ao Conselho da Nobreza. Segundo um dos seus fundadores, Augusto Ferreira do Amaral, "não haverá mais de 500 titulares em Portugal". "Continuam é a praticar-se patranhas de pretensos antepassados", acrescenta.



Luís Amaral assevera estar à frente do maior site de genealogia do Mundo (o geneall.net), mas entre os 2,5 milhões de registados só 1% pertence à nobreza. Os senhores que se seguem são alguns dos notáveis.



De Marquês a criativo da Rua Sésamo

Ainda gatinhava quando descobriu a banda desenhada de Tintim. Aos 4 anos já pegava no lápis e no papel. Depois vieram os desenhos a tinta-da-china, aparo, pincel, guache ou aguarela. José Maria da Piedade de Lancastre e Távora apresentava um talento precoce, mas faltava-lhe definir um estilo. Durante a adolescência encontrou um parente afastado que se tornou seu mentor: o italiano Hugo Pratt, autor da BD de Corto Maltese. O aristocrata mostrou-lhe trabalhos. Pratt encorajou-o a seguir o traço realista, mas José optou pela BD infantil de humor, depois de frequentar o curso de Desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes.

Muitas fanzines e revistas depois, veio o reconhecimento com a Rua Sésamo. Era um dos criativos da série adaptada dos Estados Unidos para a RTP1 a partir de 1987. "Chamavam-me quando havia produção de filmes. Desenhava o Capuchinho Vermelho ou o Lobo Mau." O Marquês, de 55 anos, e com mais oito títulos (sete de conde e um de duque) já publicou 25 livros e prepara-se para mais um.



De fato e pose aristocrática, não esconde alguma nostalgia. O ambiente ajuda – está no palácio de Santos-o-Velho, Lisboa, comprado em 1629 pelo antepassado Francisco Luís de Lancastre. O monumento permaneceu na família até 1909, quando foi vendido ao Governo francês. Desde 1948 que alberga a embaixada de França.



A segurança está reforçada à porta devido aos atentados em Paris, em 2015. Lá dentro recua-se aos séculos de opulência. Mobiliário de estilo império, tapeçarias nas paredes, quadros de época, brasões de armas e portas em trompe l’oeil (cuja forma abaulada cria uma ilusão óptica a três dimensões) preenchem os salões nobres. "Emociono-me por estar aqui. Vim cá 15 vezes. Há uma parte minha que nasceu aqui, agora, eu não sou daqui."



O pai, D. Luís Gonzaga de Lancastre e Távora, 10.o Marquês de Abrantes, levou-o várias vezes ao palácio e contou-lhe inúmeros episódios. Era investigador histórico. O ilustrador não herdou praticamente nada. O património desfez-se aos poucos, através de vendas. Só restam bandejas e documentos régios de atribuição de títulos nobiliárquicos, arquivados na Câmara Municipal de Abrantes, de onde a família é natural.



O embaixador Jean-François Blarel acompanha-o na visita. São amigos há ano e meio, desde que se conheceram num dos clubes mais exclusivos de Lisboa: o Turf. "Os móveis são franceses. Há poucos palácios deste tipo com tanta superfície, uma combinação de salas extraordinária e uma vista fantástica", explica à SÁBADO Jean-François.



A proximidade com o Tejo é uma vantagem e um problema. As infiltrações provocaram, recentemente, a queda do tecto de gesso das caves. Para o Marquês de Abrantes seria impraticável viver como os seus antepassados que se notabilizaram na diplomacia. "Vamos imaginar que a França, com toda a gentileza, me oferecia o palácio… não saberia como sustentar isto."

O Marquês passeia pelo jardim desnivelado, que no século XVII servia de entrada ao palácio e ficava junto a um ancoradouro para barcos. Pára diante de uma mesa de mármore que guarda uma lenda: terá sido ali que Dom Sebastião fez a última refeição, em 1577. A seguir partiu para Alcácer Quibir na trágica cruzada contra os mouros.



Nos bastidores da Casa de Mateus

Quando chega o Verão, Fernando de Albuquerque antevê o cenário: turistas aos magotes rumo ao solar da família, a Casa de Mateus, em Vila Real, alguns na expectativa de vê-lo vestido como um Conde dos manuais de história. A mulher, Maria Amélia de Magalhães Nunes da Ponte, passa pelo mesmo. "Acham que uso vestidos a arrastar pelo chão", diz à SÁBADO. Numa das excursões, uma aluna de 14 anos perguntou à religiosa que as acompanhava onde estaria o titular. Fernando, que estava mesmo ao lado, mas passava despercebido, ouviu a conversa. Só foi reconhecido pela religiosa: "Bom dia senhor Conde." Para espanto das adolescentes, era um homem aparentemente simples.



Todos os anos 100 mil pessoas afluem ao palácio barroco, mundialmente conhecido pelos rótulos do vinho Mateus Rosé, construído na primeira metade do século XVIII pelo 3.º Morgado de Mateus (António José Botelho Mourão). São, sobretudo, as garrafas inspiradas no cantil dos soldados da II Guerra que atraem multidões. A associação aos rótulos desconcerta o Conde, uma vez que em 1974 deixou de vender uvas à Sogrape (a produtora do vinho). Mas a imagem de marca perdurou.



Dividido entre a atracção turística e a moradia recatada em Cascais, Fernando, 74 anos, admite que não vai ao palácio para desfrutar, só pensa no estado de conservação do espaço, com 29 quartos, 6 mil metros quadrados de área coberta e 60 hectares de envolvente. "Começo a ver se a planta não foi podada, se há lixo em algum lado."



A preocupação em manter o património na família foi instituída pelo pai, o empresário Francisco de Sousa Botelho de Albuquerque, que em 1970 criou a Fundação da Casa de Mateus e a abriu ao público. Fernando deu seguimento aos trabalhos: em 1981 ornamentou o lago com uma escultura de João Cutileiro e 17 anos depois reconverteu o lagar de azeite numa residência artística. Apesar da formação de engenheiro químico no Técnico, sempre teve apurado sentido estético e interesse em letras. Em 1977, convidou o escritor e médico Miguel Torga para um colóquio de poesia na Casa de Mateus, "O Poeta e o Poema". Sophia de Mello Breyner, Vasco Graça Moura e Eugénio de Andrade também participaram no evento.



Desde então, já lá se fizeram mais de mil concertos (do jazz à música barroca) e inúmeros seminários internacionais. Com tanta actividade, inclusive a presidência da sociedade de 15 produtores de vinhos (Lavradores de Feitoria), deixou os títulos de conde para segundo plano – tem três. Demorou mais três décadas a reclamá-los no Instituto da Nobreza. Só há cinco anos é oficialmente Conde.



O centenário com quatro vidas

Tem 105 anos e por quatro vezes recebeu o veredicto: ia morrer. Bodo Von Bruemmer sobreviveu a dois cancros, uma meningite e outros problemas de saúde. "Ainda tenho coisas para acabar", sussurra à SÁBADO, devido à idade que não lhe permite aumentar a voz. Ao terceiro minuto de conversa admite que perdeu a visão, mas recusa apoio para subir o degrau que dá acesso à vista panorâmica: uma varanda virada para as vinhas com o oceano ao fundo. É da particularidade deste solo de Colares que nasce a sua casta – a dos vinhos do Casal de Santa Maria, não a de sangue azul porque não acredita na aristocracia. "Hoje já não existe". A lapela do casaco desmente-o. Ostenta um alfinete de condecoração, como membro honoris causa da Turgovia (cantão da Suíça).



Senta-se no sofá diante e pede ao colaborador António Figueiredo que traga o livro da heráldica do Báltico para mostrar o brasão. "Isto é a origem da família, na Estónia, em 1529." Von Bruemmer nasceu numa ex-província russa do Báltico, em 1911. No final da I Guerra, em 1918, fugiu para a Alemanha, vindo depois a fixar-se na Suíça, onde trabalhou na banca. Aos 51 anos, reiniciou a história com um vaticínio: teria, no máximo, dois anos de vida por culpa de um cancro do pâncreas. Com uma esperança de vida tão curta, quis instalar a futura viúva, Rosário, num local aprazível. Refugiou-se em Portugal, numa quinta em Colares. "Quando cheguei aqui, pensei: ‘Isto é um paraíso perdido. A propriedade que estava à venda há 15 anos e ninguém lhe pegava’". Negociou com os herdeiros a compra e recuperou a casa ao longo de cinco anos. O cancro passou e entretanto a mulher morreu. Criou a maior coudelaria de cavalos árabes do País, teve 12 vacas, plantou 200 rosas e, em 2006, voltou a ficar doente. Após uma intervenção complicada, recuperou o ânimo com um novo projecto. A etapa seguinte passaria pela vinha. A plantação começou a ter sucesso em 2014 e Colares entrou no mapa das revistas da especialidade. Hoje, o Casal de Santa Maria produz mais de 125 mil garrafas e o viticultor não abdica de um amuleto: um pêndulo que coloca em cima das barricas para avaliar as que se encontram em melhores condições.



O logotipo do CDS saiu daqui

O portão automático abre para um jardim de esculturas geométricas, numa paisagem que faz lembrar vagamente os jardins de Serralves. Há 23 anos era um terreno baldio de uma aldeia próxima de Mafra. Hoje é uma referência para académicos, que analisam os progressos da organização desta área de três hectares. "As pessoas vêm cá e vêem os meus trabalhos. Isto é o meu laboratório", diz à SÁBADO o escultor João Charters de Almeida, de 80 anos, encostado a um muro em declive. Atrás tem um gigantesco pátio de tijoleira, que ao pôr-do-sol ganha novos reflexos. "Fica com uma cor mágica." As cores são determinantes para o artista plástico, que não gostou de ver alterada uma das suas criações mais populares: o símbolo do CDS. "Ninguém me perguntou se podia fazer." Inicialmente, o logotipo era azul e depois passou para amarelo, embora o partido tenha recuperado a cor original. As duas setas convergem para uma bola ao centro, numa alusão ao diálogo. "Onde é que eles hoje tentam encontrar o equilíbrio? É no centro. Se forem democratas podem dialogar com um monárquico ou um comunista".



Foi a convite do amigo Adelino Amaro da Costa - um dos fundadores do CDS e vítima da tragédia de Camarate, em 1980 – que o aristocrata criou o símbolo.



Nunca se filiou em partidos, tão-pouco tentou cargos por consideração à mulher, Maria Adelaide. Mantém-se monárquico à sua maneira, "lúcida", define. E se pudesse viajar numa máquina do tempo até aos seus antepassados, fá-lo-ia? Jamais. "Era um tempo das trevas comparado com o de hoje. Se me vestisse à Idade Média, montasse num cavalo de pau e fosse ali para fora dizer ‘sou o conde, sou o dono das terras’ o mínimo que me podia acontecer era levar uma paulada."



Ao centro da sala está um modelo reduzido daquele que virá a ser o museu de arte contemporânea com o seu nome, previsto inaugurar em Abrantes em 2018. As paredes estão preenchidas com fotos da colecção de esculturas "portas, passagens e cidades imaginárias": uma das mais icónicas está instalada na Alameda da Universidade, em Lisboa, desde 2013, depois de ter passado pelo Cais do Sodré. "Temos duas cidades em Lisboa: a da superfície e a subterrânea." O círculo de uma das peças inspira-se no tubo do metropolitano, transporte para o qual pretende chamar a atenção. Criou portas idênticas em mais pontos da cidade, Canadá, Bélgica, EUA e Macau.



João Charters é o 22.º representante, numa linha de sucessão que vem dos tempos de D. Pedro e D. Inês de Castro, no século XIV. "É talvez a varonia sem interrupção mais antiga de Portugal, porque houve sempre a sorte de nascer um macho. Não é ser machista, porque a relação das casas [da nobreza] com o rei era de ordem militar."



Com várias condecorações – entre as quais de Doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa – e três títulos nobiliárquicos, abdicou de um a favor do filho mais velho de 52 anos. Já não é 3.º Conde de Oliveira dos Arcos.



A joalheira dos Globos de Ouro

Os Óscares à escala nacional fazem-se de latão, são banhados a ouro e pesam cinco quilos – é assim há duas décadas. Nada mudou no design da peça, criada por Maria João Bahia após um briefing da estação de Carnaxide. Disseram-lhe que queriam um marco nacional e a joalheira inspirou-se em dois para desenhá-lo. "Baseei-me na esfera armilar e no Padrão dos Descobrimentos", conta à SÁBADO.



Também assinou o relicário oferecido a Bento XVI, quando o Papa veio a Portugal, em Maio de 2010. "Está agora no Vaticano. Foi um trabalho de grande responsabilidade porque sou católica."



A filha mais nova do escultor João Charters tem 54 anos e reconhece que o título nobiliárquico é um bom cartão-de-visita, mas por si só não chega. A carga histórica dos antepassados do pai foi acrescida pela do marido, António Maria, 13.º conde de Sabugosa. Maria João passou a condessa, em 1988, depois do casamento na Casa do Terreiro em Leiria. Os preparativos incluíram um anel de noivado de ouro branco e amarelo e brilhantes. "Foi feito por mim e estava longe de imaginar que seria o meu anel de pedido." Os colegas do atelier da Rua da Madalena inventaram um nome para o comprador. A designer, reagiu mal à venda porque tinha uma predilecção pela jóia. Quando a recebeu do marido ficou extasiada.



A segunda casa da joalheira fica na Avenida da Liberdade, 102, num edifício de quatro andares do qual é proprietária há 16 anos. Ali funcionam a loja e os escritórios.



Na época dos movimentos estudantis, com o 25 de Abril à porta, Maria João não previa que a revolução trouxesse uma mudança de hábitos na família. A mãe passou a vender comida para fora e ela deixou de frequentar o centro hípico de Cascais. Os pais ponderaram interná-la num colégio no estrangeiro, mas a jovem preferiu assistir às convulsões políticas. Pelo meio, fez um curso de secretariado, depois frequentou Direito até ao terceiro ano. Foi por esta altura que passou pela RTP, como assistente de Artur Agostinho no concurso Toma Lá Dá Cá, em 1982.



O açoriano à frente da Ordem de Malta

Aristocrata católico que se preze passa por aqui. A igreja de Santa Luzia, na Costa do Castelo, funciona como a assembleia da Ordem de Malta desde 1899 e tem regras. Os 280 membros usam expressões em latim, celebram missa na primeira quarta-feira do mês e fazem investiduras de cavaleiros duas vezes por ano (no Natal e a 24 de Junho, no aniversário do padroeiro São João Baptista).

À frente de tudo está um advogado açoriano, especializado em direito civil e comercial: D. Augusto Ataíde, de 50 anos. De quatro em quatro anos há eleições e o 4.º conde de Albuquerque venceu três consecutivas. "Na primeira vez acharam que era um bocado novo e temiam que desse cabo disto. Depois viram que não e agora estou cá até 2019", diz o presidente à SÁBADO.



Para entrar nesta instituição particular de solidariedade social (IPSS) não basta ter brasão. "É preciso ter convicções cristãs e espírito de vocação assistencial", explica o presidente. As mulheres também podem fazer parte, como damas. Há 20 anos havia cinco, hoje são 40.



Augusto Ataíde não esconde que o prestígio associado à Ordem atrai indesejáveis e já chumbou vários candidatos. "A vaidade só para mostrar o anel é uma fonte de perversão da instituição." Os ideais são praticados em Maio, durante as peregrinações a Fátima. Durante dez dias, os membros e mais 300 voluntários dão apoio em postos móveis. "É a nossa grande obra nacional."



Além de todos estes critérios, há a questão da hierarquia. E é aqui que entra a parte genealógica: os cavaleiros de honra e devoção estão no topo (com 450 anos de varonia nobre comprovada ou 200 de linhagem nobre nos quatro avós); seguem-se os cavaleiros de graça e devoção (200 anos de varonia) e os de graça magistral (dispensam prova nobiliárquica).



Apesar do advogado ter uma origem de título recente (século XIX), garante que a varonia do seu antepassado, um cacique da ilha de São Miguel, veio do século XV. Seja como for, brinca com o assunto e cita Almeida Garrett. "Foge cão que te fazem barão. Para onde se me fazem visconde?".



A viver num barco há seis anos

Aos 8 anos começou a praticar vela e nunca mais parou. Passou por inúmeras tempestades, fez regatas e escreveu um livro sobre as canoas do Tejo. Luís Sande e Castro sabia que acabaria num barco. Há seis anos a profecia concretizou-se: uns amigos tinham uma embarcação em Vilamoura, baptizada de Halcyon I, e precisavam rentabilizá-la. O gestor, divorciado e com 58 anos, agarrou a oportunidade. "Gosto imenso desta vida", diz à SÁBADO.



Desde então, vive sozinho num veleiro a motor com quatro quartos e um escritório. Nunca se aborrece porque além da manutenção diária – que implica limpezas e pinturas – faz passeios marítimos para turistas. O itinerário passa pela Torre de Belém, Alfama, por vezes Arrábida. No regresso a casa, como quem diz ao cais de Alcântara, convive com os vizinhos estrangeiros. Se tiver de ir ao supermercado ou à missa aos domingos recorre à bicicleta.



O tempo que lhe sobra é dedicado a estudar os antepassados da família. E tem muito por onde vasculhar, uma vez que descende de um dos homens mais influentes do século XIX: Henry Burnay, de origem irlandesa, banqueiro recompensado com o título de conde. O vasto património do magnata incluía o palácio Burnay.



Em 1952, o apelido Burnay foi notícia pelos piores motivos. Carlos, descendente, de 24 anos, era encontrado morto em casa, em Cascais. Na véspera tinha dado uma festa regada a absinto. Salazar tentou abafar o caso e as causas ficaram por apurar. Ao velejador chegaram relatos e a indicação de que a família contratara um detective para descobrir o autor do crime.



Quanto à fortuna do banqueiro quase nada calhou a Luís Sande, somente uma bandeja de prata que guarda num esconderijo. O palácio continua, contudo, presente nos seus passeios. Além de vê-lo a partir do Tejo, foi visitá-lo em Maio de 2014 com 30 descendentes.



A menina dança?

A data ficou registada no calendário social: 22 de Junho passado, quando a revista Eles & Elas fez um baile pelos seus 35 anos de vida. A anfitriã era a directora de sempre: Maria da Luz de Bragança, à frente do título mais antigo do sector. O arquivo sobreviveu a incêndios e inundações, as finanças chegaram a propor-lhe o fim da actividade mas ela não desiste. "Implica sofrimento, muita luta para conseguir mantê-la", diz à SÁBADO.



O lado bom de tudo isto é que a alta sociedade, que se esconde das outras publicações para não ser confundida com o jet-set, abre-lhe sempre as portas. Porquê? Maria da Luz pertence ao meio. É neta do republicano Maurício Costa, neta de uma monárquica da Covilhã, filha de um influente colaborador de Salazar e viúva de um descendente do 5.º Duque de Lafões.



Ao longo da carreira, viu crescer Isabel de Herédia na Lapa (a mulher de D. Duarte Pio); conheceu Grace Kelly e Jackie Kennedy numa feira equestre em Sevilha; e ouviu muitas gargalhadas de Humberto Delgado quando o "General sem Medo" era visita de casa dos pais.



Maria da Luz, que tem relutância em dizer a idade, estudou em colégios de freiras e no Liceu Francês. Às escondidas fumava beatas de cigarros, desde os 9 anos, junto ao quarto das criadas da mansão de família, na Madragoa. Na adolescência acompanhou o pai, José Pedro de Campos Pereira, a uma caçada à Torre Bela (a herdade dos Duques de Lafões no Ribatejo). Um rapaz atraente, a montar a cavalo, despertou-lhe a atenção. Era D. Duarte de Bragança [mas outro], um dos nove filhos do 5.º Duque de Lafões, com quem viria a casar-se aos 21 anos no Palácio do Estoril. Viveram algum tempo no palácio da família do marido, junto ao Beato, e tiveram dois filhos.



Os bailes de debutantes sempre acompanharam o percurso profissional de Maria da Luz Bragança. Organizou alguns em Lisboa e acompanhou muitos outros no estrangeiro, incluindo o do Palais de Chaillot, em Paris, que decorreu em 2015. Uma das participantes era sua sobrinha, Inês de Bragança, de 19 anos. A imagem de Inês, com um vestido de alta-costura da estilista Elie Saab, entrou num número recente da Eles & Elas.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 632, a 8 de Junho de 2016.