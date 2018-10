Entrar numa família real traz responsabilidade e sacrifícios. Por isso, o Príncipe William decidiu fazer uma promessa a Kate Middleton antes de casarem de maneira a facilitar-lhe a vida – um voto que manteve até aos dias de hoje.

De acordo com o documentário "Kate Middleton: Working Class to Windsor", o agora duque de Cambridge prometeu à sua noiva que nunca teria de deixar a sua família para trás quando casasse.

"No momento em que casas com alguém da família real britânica, tornas-te um Windsor e mais nada", afirmou Katie Nicholl, da Vanity Fair. "Mas, quando o William pediu a Kate em casamento, ele demonstrou que ela nunca teria de abandonar a sua família."

E assim tem sido. Quer seja numa festa ou numa cerimónia oficial, os familiares de Kate Middleton estão sempre por perto. Ainda no passado mês de Maio, toda a família da duquesa de Cambridge presenciou o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle.

E o mesmo acontece do outro lado. No casamento da irmã de Kate, Pippa Middleton, em Maio de 2017, o príncipe Harry e Meghan também marcaram presença.