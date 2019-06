O título do documento é simples e direto: "Inclusão do Duque de Bragança na Lei do Protocolo de Estado": e é subscrito por 3999 pessoas, um número estranhamente pouco redondo – mas já lá vamos. Esta quarta feira, o relatório elaborado pelo deputado Telmo Correio (CDS) sobre a petição será debatido e votado na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Até agora, os grupos parlamentares não se pronunciaram sobre o tema – e esta deverá ser a primeira oportunidade para que o façam. Só depois disso se poderá avaliar se há condições para levar o projeto a plenário. Mas como as petições não fazem lei, mesmo nesse cenário, ainda hipotético, seria preciso que um grupo parlamentar apresentasse uma proposta própria nesse sentido. Uma coisa já parecer certa, face ao aproximar do final da sessão legislativa: não acontecerá nesta legislatura.

A petição em causa foi entregue no parlamento em Dezembro de 2018 e o texto explica que "o Duque de Bragança, D. Duarte Pio, enquanto descendente e representante dos Reis de Portugal, é regularmente convidado a participar em eventos oficiais, sendo-lhe habitualmente conferido um tratamento de particular respeito, apesar de isso não estar previsto no protocolo de Estado", ou seja, no conjunto de regras legais que ordena as presenças de altas entidades em eventos oficiais do Estado português. O que a petição defende é "incluir essa realidade na Lei do Protocolo", ou seja, deixar claro na lei qual o lugar que deve oficialmente ser dado ao pretendente à extinta Coroa portuguesa.





A petição, conta, entre os subscritores, com António Lobo Xavier, Jaime Nogueira Pinto, Paulo Teixeira Pinto, o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, o empresário Paulo Azevedo e vários nomes do PSD e do CDS. E tem, no site das petições públicas, mais de sete mil proponentes. Por curiosidade, surgiu entretanto, no mesmo site, uma contra-petição, a manifestar-se contra a inclusão de D. Duarte Pio no Protocolo de Estado, mas que tinha até esta terça-feira, apenas duas assinaturas.

O relator escolhido pela comissão parlamentar, Telmo Correia, pediu aos serviços da Assembleia da República uma avaliação de outras situações análogas em regimes democráticos europeus. A conclusão do levantamento foi de que "existem poucos casos análogos ao português", já que os processos de transição para regimes republicanos, na Europa, deixaram situações políticas e sociais de maior animosidade face às famílias reais depostas: em Itália, a título de exemplo, a família real estava até há pouco tempo proibida de entrar no país. Essa especificidade portuguesa, assim como a prática de convidar o herdeiro da coroa para alguns atos oficiais, estão vertidos no relatório em análise esta quarta-feira.

As tais 3999 assinaturas têm uma razão: se fossem 4000 a serem apresentadas ao parlamento (e havia até mais subscritores), o texto teria de ser analisado no plenário. Ora, aparentemente, não era isso que pretendiam os dois impulsionadores desta proposta, Teresa Corte-Real e Tomás Moreira (irmão do presidente da câmara do Porto), que explicaram, no texto entregue que "não se deseja que esta temática constitua matéria de forte divisão pública", pelo que preferiam o tratamento apenas em comissão. No entanto, ouvidos em audição na comissão, admitiram que sem a subida a plenário, afinal, pouco mais aconteceria. Telmo Correia explicou à SÁBADO que pretende de facto propor – como relator tem essa prerrogativa – a subida a plenário do texto, uma vez que percebe ser essa a atual posição dos proponentes. E, aí, os partidos terão de se pronunciar, parecendo pouco provável que, caso discordem dessa inclusão, aprovem uma discussão no plenário que seria pura perda de tempo.