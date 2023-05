Quem é o jovem português que tocou piano com os Coldplay em Coimbra e cumpriu um 'sonho'

Lourenço Lampreia subiu ao palco na primeira noite dos concertos dos Coldplay em Coimbra e tocou The Hardest Part ao piano.







Entre as milhares de pessoas que estavam no público o jovem erguia um cartaz onde se podia ler: "The Hardest Part ao piano – Posso tocar?". O cartaz chamou a atenção do vocalista Chris Martin que lhe respondeu: "Podes, com certeza".De seguida Lourenço subiu ao palco e brilhou na interpretação do tema, que já não era cantado ao vivo desde 2016. No final Chris Martin agradeceu ao jovem português e colocou-lhe uma bandeira nacional nas costas antes deste sair do palco, não sem antes conseguir um abraço da estrela britânica.Lourenço Lampreia estuda Gestão de Informação na Universidade Nova e ainda na noite do concerto reagiu ao sucedido através do Twitter, onde demonstrou toda a sua felicidade: "Aaaaah, consegui". Já no dia antes Lourenço tinha partilhado uma fotografia publicada pela banda onde questionava: "Como é que é suposto eu dormir hoje?"O vídeo do momento também foi eternizado na conta dos Coldplay, já em inglês o jovem agradeceu à banda por o terem ajudado a realizar "um sonho de uma vida inteira".O momento deu ainda para uma fotografia de Lourenço abraçado a Chris Martim e envolvido pela bandeira portuguesa, que é agora a sua nova foto de perfil nesta rede social.