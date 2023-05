Jane Fonda acusa René Clément: 'Precisava de ver como eram os meus orgasmos'

A atriz norte-americana Jane Fonda partilhou que o, já falecido, realizador francês René Clément afirmou que "precisava de ver como eram os orgasmos" da atriz antes de filmarem uma cena de sexo durante a produção de Joy House, em 1964.







As acusações foram no programa Watch What Happens Live, no início desta semana, depois de o apresentador Andy Cohen ter pedido à atriz para nomear um homem de Hollywood que tentou relacionar-se com ela mas que Jane Fonda recusou.Começou então por responder: "Ele queria ir comigo para a cama porque disse que a personagem tinha de ter um orgasmo e que precisava de ser como eram os meus orgasmos. Ele disse-o em francês e eu fingi que não percebi". Depois afirmou ainda que tinha "muitas histórias" mas que o tempo não era suficiente.Jane Fonda, que atualmente tem 85 anos, tinha 27 quando o Joy House estreou e René Clément, com 51 anos, era um dos realizadores mais influentes. O realizador faleceu em 1996, aos 82 anos.Estas acusações surgem num momento em que a indústria cinematográfica francesa está sobre um grande escrutínio uma vez que várias atrizes que estão no Festival de Cannes têm referido que o país não foi capaz de acompanhar o movimento #MeToo sentido no exterior e que a indústria francesa continua a perpetuar comportamentos misóginos.