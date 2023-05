A febre dos Coldplay está a chegar a Portugal

Poucos artistas ou bandas do mundo, se é que algum, podem gabar-se de gerar um fenómeno de massas semelhantes. Os britânicos Coldplay, que tiveram os primeiros grandes sucessos nos anos 2000 (época em que revelaram canções como Yellow, The Scientist, Speed of Sound, Fix You ou Viva La Vida) e que confirmaram o estatuto de estrelas pop na década seguinte (com temas como Every Teardrop is a Waterfall, Paradise, Magic, A Sky Full of Stars e Hymn for the Weekend), vão juntar quase 200 mil pessoas em Coimbra, para quatro concertos em território nacional.



Se dizemos "quase 200 mil pessoas" é porque, nos quatro espectáculos agendados para quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo (17, 18, 20 e 21 de maio), a lotação máxima é precisamente essa - o Estádio Cidade de Coimbra tem capacidade para 50 mil espectadores em cada concerto - mas haverá certamente quem goste tanto do grupo liderado por Chris Martin que irá ver mais do que um espectáculo na cidade da região Centro. Juntámos sete dados que importa saber antes da febre Coldplay se instalar em definitivo.





1): A digressão Music of the Spheres, o mesmo nome do último álbum de canções originais editado pela banda (em 2021), começou em março do ano passado, na Costa Rica, e só termina em novembro deste ano.2): As saudades talvez ajudem a explicar a corrida aos bilhetes que se verificou em Portugal: há mais de dez anos que os Coldplay não atuavam no País. O último concerto foi em 2012, no Estádio do Dragão, para 50 mil pessoas (uma lotação semelhante à que terá, esta semana, cada espectáculo no Estádio Cidade de Coimbra). Antes disso, atuaram no festival Optimus Alive (hoje, NOS Alive), em 2011; no Pavilhão Atlântico (hoje, Altice Arena) em 2005 e 2003; e no Festival de Paredes de Coura, na estreia em Portugal em 2000, numa edição que tinha ainda Yo La Tengo, Jorge Palma ou Clã no cartaz.3): Fundado em 1997, o grupo é composto por Chris Martin (voz e piano), Johnny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo), Will Champion (bateria) e Phil Harvey (direção criativa). Chegaram a chamar-se Starfish e o primeiro EP (mini-álbum) chegou a ser vendido por €3,45.4): No Spotify, entre as canções mais ouvidas estão Something Just Like This (mais de dois mil milhões de plays) e Yellow, Viva La Vida, The Scientist, Fix You, A Sky Full of Stars e Hymn for the Weekend (mais de mil milhões de plays). Todas têm feito parte dos alinhamentos dos concertos, a par de temas como Paradise e Clocks. No Brasil, chegaram a interpretar o tema Todo Homem com um convidado especial, Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso 5): A tour atual foi preparada com uma série de medidas de redução de impacto ambiental previstas - as emissões de CO2 cairão mesmo 50% face à tour de 2016-2017, promete a banda.6): Já com nove álbuns de estúdio - um caminho que foi sendo percorrido mais em sintonia com o público do que com a crítica, particularmente no último trio de discos, A Head Full of Dreams (2015), Everyday Life (2019) e Music of the Spheres (2021) -, os Coldplay deverão fazer apenas mais três. No máximo. Quem o sugeriu foi o vocalista Chris Martin, recentemente, em entrevista à BBC: "O nosso último disco 'a sério' deverá sair em 2025. Depois disso, penso que faremos apenas digressões"7): É o apoio direto pago pela autarquia de Coimbra à promotora Everything is New, para garantir a realização dos quatro espectáculos da banda na cidade. Há ainda outros apoios indiretos, de isenção de taxas (de utilização do espaço, desde logo) a ações de limpeza do estádio e substituição do relvado após os concertos.