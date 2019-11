Muita gente não sabe que a herdeira do trono da Suécia sofre de um transtorno raro que condiciona o seu papel institucional. A princesa Vitória, de 42 anos, tem um handicap difícil de ultrapassar para quem tem uma agenda tão intensa. Ela sofre de prosopagnosia, também conhecida como cegueira de feições, que se caracteriza pela dificuldade em fixar e reconhecer rostos e nomes.As pesquisas recentes revelam que 1 em cada 50 pessoas (2% da população) sofre desta desordem cognitiva em algum grau. Acredita-se que seja hereditária e para a qual não existe tratamento. A filha dos reis Carlos Gustavo e Sílvia da Suécia tem dificuldade em reconhecer as caras de pessoas, inclusivamente as mais próximas.Tal como tem feito com outros dos seus transtornos, como anorexia e dislexia, a futura rainha dos suecos nunca teve problemas em falar deles. Numa entrevista contou como tem sido difícil lidar com a prosopagnosia e que é obrigada a fazer "trabalho extra" para tentar recordar-se dos nomes e dos rostos das pessoas, pelo menos as que trabalham consigo. Muitos que sofrem deste transtorno recorrem a truques para conseguirem lembrar-se das caras com quem estão a falar, como fixarem-se numa determinada característica física, um cheiro ou a forma de andar.Com muito esforço, Vitória tem conseguido que as suas funções não sejam condicionadas. E por ser, em alguns casos, uma condição hereditária, a princesa observa os seus filhos, Estelle e Oscar, de 7 e 3 anos, para detetar qualquer anomalia.