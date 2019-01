Desde que Rania da Jordânia, perante as críticas de que foi alvo por causa dos seus looks de alta-costura, emitiu um comunicado, justificando os gastos no seu guarda-roupa, que as roupas das mulheres da realeza estão a ser muito comentadas. "Muitas das peças são emprestadas ou oferecidas pelas marcas de moda. Os blogues fazem estimativas baseando-se no valor de mercado das peças, o que leva a falsas notícias que não refletem a realidade", lê-se num post publicado no Facebook da Rainha da Jordânia.

No início de cada ano, diversos blogues internacionais divulgam os gastos das "royals" em roupas, sapatos e acessórios. Há dias, o site Ufo No More publicou um ranking das mais esbanjadoras. Meghan Markle foi a que mais gastou em 2018, com um total que chega quase aos 500 mil euros. A despesa de vestuário da Duquesa de Sussex é por conta do sogro, o príncipe Carlos, em cujo orçamento também caem as faturas da sua outra nora, Kate Middleton, que ocupa o quarto lugar da tabela, tendo gasto pouco mais de 80 mil euros. Para estes valores tão baixos há que ter em conta que a mulher do príncipe William esteve de licença de maternidade do terceiro filho, o que a deixou longe dos olhares públicos durante meses.



Letizia e as marcas low cost

A segunda mais gastadora é a princesa Mary da Dinamarca que fez um investimento de 102.914 de euros no seu closet. A mulher do príncipe herdeiro, Frederico, estreou 170 peças, com um preço médio de €980 cada. Sophie, condessa de Wessex, mulher do príncipe Eduardo de Inglaterra, surge no terceiro lugar, tendo estreado 85 novas peças, totalizando €86.675.

Na quinta posição surge a princesa Charlene que permanece no primeiro lugar no preço médio por peça, que é de €2.557. Ao longo do ano, o total dos gastos da mulher do príncipe Alberto do Mónaco, que prefere Versace e Ralph Lauren, foi de €61.390 por 51 coisas que estreou. Segue-se a Rainha Máxima da Holanda, em sexto, com €56.805. Depois da princesa Beatriz de Inglaterra (€56.363), da princesa Marie da Dinamarca (€49.408), e da princesa Vitória da Suécia (44.095), na décima posição está a Rainha Letizia de Espanha, que à custa da sua preferência pelas marcas low cost, estreou 196 novas peças, por apenas €42.448.