Tem o sorriso, os traços hispânicos, a espontaneidade da mãe e já é o alvo dos fotógrafos sempre que aparece em público, apesar de só ter 14 anos. Alexia é a segunda das três filhas dos reis Guilherme e Máxima da Holanda, e a segunda na linha de sucessão ao trono, atrás da irmã mais velha, Catarina Amalia. As suas poses, os outfits e as expressões nunca passam despercebidos.Na última foto oficial de verão, com a família, na residência real Huis ten Bosch, Alexia surgiu com um vestido azul estampado da marca Sandro Paris, que custa 365 euros, e que combinou com umas sandálias de salto, em tom nude. O seu estilo é muito diferente do das irmãs, Catarina Amalia, de 15 anos, e Ariane, de 12, mais recatadas nos looks.A princesa é uma verdadeira it girl e tem uma conta no Instagram, que não é oficial, e que ela utiliza para mostrar os seus looks favoritos - tem preferência pelas peças da Zara – e para interagir com os seus milhares de seguidores.A filha mais parecida com a Rainha Máxima gosta de montar a cavalo, jogar hóquei, tocar guitarra e piano e sobretudo de cantar. A paixão de Alexia pela música, que herdou da avó, a Rainha Beatriz, é tal que ela terá pedido aos pais para participar num programa de TV de novos talentos. O jornalista holandês Marc van der Linden garante que viu um vídeo da princesa a cantar "maravilhosamente" um tema de Alicia Keys.